JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa: Nơi tình yêu khơi nguồn trên bờ cát trắng

Để rồi giữa một buổi chiều ngập nắng bên bờ biển thơ mộng, hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập và trao nhau lời hẹn ước, khởi đầu cho hành trình mới phía trước.

Lễ cưới bên bờ biển lãng mạn tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa và khuôn viên Beach Lawn

Bên bờ biển Bãi Dài, nơi nắng vàng lấp lánh và đường chân trời trải dài bất tận, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa mang đến không gian để tình yêu được cất lên theo cách riêng: tự nhiên, riêng tư và đầy ý nghĩa.

Nơi rừng xanh giao hòa biển cả và Nhà hàng ven biển Bayside Bistro

Chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 15 phút di chuyển, khu nghỉ dưỡng mở ra một thế giới biệt lập bên bờ biển, nơi các cặp đôi có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của hành trình cưới trong sự thư thái tuyệt đối. Tinh thần "nơi rừng xanh giao hòa cùng biển cả" được thể hiện một cách tinh tế qua từng không gian, giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình, bờ cát trắng tinh khôi và biển trời khoáng đạt. Từ lời nguyện ước trao nhau bên vịnh Cam Ranh thơ mộng, những buổi sum vầy bên gia đình, đến những khoảnh khắc riêng tư trước và sau lễ cưới, mỗi trải nghiệm đều là một phần ký ức mà đôi lứa và những người thân yêu sẽ trân trọng mãi về sau.

Phòng Premium King và biệt thự một phòng ngủ hướng vườn với hồ bơi riêng

Một đám cưới đáng nhớ không chỉ nằm trong khoảnh khắc đôi uyên ương nói lời nguyện ước, mà còn ở những ngày tháng được sống chậm lại bên gia đình và những người thân yêu. JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa mang đến hệ thống phòng nghỉ và biệt thự riêng tư, nơi mỗi không gian đều được thiết kế thanh lịch và chăm chút tinh tế để đánh thức nguồn năng lượng mới, đồng thời nuôi dưỡng những kết nối sâu sắc. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp miền duyên hải, nội thất sử dụng gam màu tự nhiên, chất liệu gần gũi với thiên nhiên cùng những điểm nhấn gỗ tinh xảo, bao gồm các vách ngăn chạm khắc lấy cảm hứng từ thiết kế truyền thống Việt Nam. Với các lựa chọn từ một, ba, đến bốn phòng ngủ, biệt thự tại đây sở hữu hồ bơi riêng và sân hiên rộng rãi, mang đến không gian vừa sang trọng vừa tinh tế, để mỗi vị khách có thể thực sự thư giãn giữa những sự kiện đặc biệt.

Mỗi tình yêu đều xứng đáng với một cách kể riêng, và JW Marriott Cam Ranh Bay là nơi những câu chuyện ấy được viết nên giữa vẻ đẹp của biển trời Cam Ranh. Mỗi không gian vì thế cũng mang một vai trò riêng, nơi những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình được lưu giữ, và những giây phút trọng đại được sẻ chia cùng tất cả những người mình yêu thương.

Phòng đại tiệc Grand Ballroom

Rộng 518 m2, phòng đại tiệc Grand Ballroom với sức chứa lên đến 360 khách mở ra không gian trang nhã cho những lễ cưới quy mô lớn, với thiết kế thanh lịch, nội thất sang trọng và hệ thống màn hình LED hiện đại, sẵn sàng biến mỗi ý tưởng về ngày trọng đại thành một dấu ấn riêng. Liền kề Grand Ballroom là ba không gian sự kiện linh hoạt với tổng diện tích 204 m2, dành cho những khoảnh khắc riêng tư trước và trong ngày cưới, nơi những cuộc hội ngộ cùng người thân và niềm vui sum vầy được sẻ chia.

Không gian Clay Craft Lawn và Bayside Garden

Rời khỏi không gian ballroom, câu chuyện tình yêu tiếp tục được viết nên giữa thiên nhiên, nơi sắc xanh thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của vịnh Cam Ranh trở thành nơi lưu dấu cho những khoảnh khắc đáng nhớ. Giữa không gian vườn xanh mát, Clay Craft Lawn mang dấu ấn của nghệ thuật gốm Chăm, nơi những nghi lễ thân mật và tiệc cưới ấm cúng diễn ra trong không gian gần gũi và thơ mộng.

Tại Bayside Garden, những lời nguyện ước được trao đi dưới bầu trời rộng mở, khi làn gió biển khẽ lướt qua và đại dương xanh thẳm trải dài trước mắt. Và khi tiến gần về phía bờ biển, Beach Lawn mở ra khoảnh khắc đẹp nhất của hành trình, nơi cặp đôi trao nhau lời hẹn ước trước biển trời Cam Ranh, bên những người thân yêu, để cùng bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Tiệc buffet sáng tại nhà hàng Clay Craft và Thực đơn tiệc cưới cá nhân hóa, lấy cảm hứng từ JW Garden

Mỗi câu chuyện tình yêu đều xứng đáng được ghi dấu bằng một bữa tiệc đáng nhớ. Tại JW Marriott Cam Ranh Bay, những đầu bếp tài hoa tạo nên trải nghiệm ẩm thực riêng cho từng cặp đôi, nơi tinh hoa ẩm thực được kết nối với hương vị đặc trưng của miền duyên hải. Từ tiệc cưới trang trọng đến bữa tối thân mật dưới bầu trời đầy sao, mỗi thực đơn là sự kết hợp hài hòa giữa hải sản tươi ngon từ vịnh Cam Ranh, nông sản địa phương theo mùa và các loại rau xanh từ JW Garden. Khi những người thân yêu cùng quây quần bên bàn tiệc, mỗi món ăn trở thành một phần của câu chuyện về tình yêu, những giây phút sẻ chia và niềm vui hiện hữu trong từng khoảnh khắc.

Phòng trị liệu dành cho cặp đôi tại Spa by JW và Lớp làm gốm thủ công tại Pottery Studio

Tại JW Marriott Cam Ranh Bay, dư âm của ngày trọng đại còn được nối tiếp qua những ngày an yên bên nhau. Các cặp đôi có thể dành thêm thời gian tại Spa by JW, tìm lại sự thư thái qua những liệu trình chăm sóc thân – tâm – trí lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Những ngày ở Cam Ranh cũng vì thế mà chậm rãi trôi, để những khoảnh khắc đôi lứa bên nhau được cảm nhận trọn vẹn hơn.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của hành trình chính là trải nghiệm Làm gốm thủ công, nơi các cặp đôi cùng tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn riêng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Từng đường nét được nâng niu và tạo hình như phản chiếu vẻ đẹp của hôn nhân, một hành trình được bồi đắp bằng sự thấu hiểu, kiên nhẫn và những khát vọng đồng điệu. Theo thời gian, kỷ vật này sẽ trở thành dấu ấn vĩnh cửu, lưu giữ ký ức về điểm đến nơi tình yêu được tôn vinh, để mỗi lần chiêm ngưỡng, những xúc cảm ngọt ngào ấy vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng.

Tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, ngày trọng đại không chỉ là khoảnh khắc trao nhau lời thề nguyện, mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ được thêu dệt nên giữa thiên nhiên tuyệt mỹ của vịnh Cam Ranh. Tại đây, vẻ đẹp của thiên nhiên, dịch vụ tinh tế và những trải nghiệm được tuyển chọn cùng hòa quyện để tạo nên một điểm đến dành cho những cặp đôi tìm kiếm sự tinh tế, riêng tư và những trải nghiệm cưới cao cấp được cá nhân hóa đầy cảm hứng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.jwmarriottcamranhbay.com.

Về JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa

Nép mình bên bờ biển Bãi Dài nguyên sơ, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa với diện tích trải dài 22 hecta mở ra không gian nghỉ dưỡng yên bình, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, dấu ấn văn hóa bản địa và tinh hoa của nghệ thuật gốm thủ công.

Lấy cảm hứng từ triết lý Ngũ Hành trong thiết kế Á Đông, khu nghỉ dưỡng là "nơi rừng xanh giao hòa biển cả và an yên tìm về" cùng hệ sinh thái phong phú với hơn 380,000 cây xanh được chăm chút khắp khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu 203 phòng nghỉ và biệt thự được thiết kế trang nhã, mỗi không gian đều được chăm chút để khơi gợi sự tái tạo và cảm giác kết nối sâu sắc. Trong đó, 27 căn biệt thự từ một, ba, đến bốn phòng ngủ, bao gồm 10 căn hướng biển mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư trọn vẹn.

Các nhà hàng và quầy bar tại đây mở ra hành trình ẩm thực tinh hoa lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tôn vinh nguyên liệu tươi ngon và hương vị thuần khiết. Tại Clay Craft, tinh hoa ẩm thực Việt và quốc tế được thể hiện đầy cảm hứng trên những tác phẩm gốm thủ công, song hành cùng trải nghiệm làm gốm mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Pa.

Về JW Marriott

Với hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng tại những điểm đến danh tiếng trên thế giới, JW Marriott là thương hiệu thuộc phân khúc hạng sang trong danh mục toàn cầu của Marriott International. Thương hiệu JW Marriott được đặt theo tên nhà sáng lập Marriott International - ông J. Willard "J.W." Marriott - người luôn theo đuổi triết lý "chăm sóc tốt bản thân để có thể chăm sóc tốt hơn cho người khác". Lấy cảm hứng từ triết lý này, JW Marriott kiến tạo những không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, nơi mỗi trải nghiệm được thiết kế để nuôi dưỡng thân - tâm - trí, giúp khách hàng sống trọn từng khoảnh khắc, tái tạo năng lượng, kết nối sâu sắc và cảm nhận sự viên mãn từ bên trong.

Hiện nay, JW Marriott sở hữu hơn 130 khách sạn tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách tinh tế đang tìm kiếm trải nghiệm sống trọn vẹn, kết nối sâu sắc và nuôi dưỡng sự an yên trong tâm hồn. Để khám phá thêm về JW Marriott, vui lòng truy cập website, Instagram và Facebook. JW Marriott tự hào là thành viên của Marriott Bonvoy® - chương trình du lịch toàn cầu của Marriott International, mang đến cho hội viên danh mục thương hiệu khách sạn đẳng cấp trên khắp thế giới, những trải nghiệm độc quyền thông qua Marriott Bonvoy Moments cùng hàng loạt đặc quyền vượt trội như đêm nghỉ miễn phí và quyền lợi hạng Elite. Đăng ký hội viên miễn phí hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại marriottbonvoy.com.