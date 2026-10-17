3 nhà sáng tạo nội dung 'kể chuyện Việt Nam' qua hành trình xuyên Việt

Du lịch không chỉ là hành trình xuyên Việt đi qua những vùng đất mới, mà còn là cơ hội để khám phá cách con người sống, lưu giữ văn hóa và tạo nên bản sắc riêng cho mỗi điểm đến.

“Hành trình khám phá Việt Nam cùng RHG” (Journey to Explore Vietnam with RHG) kết nối 3 nhà sáng tạo nội dung Quỷ Cốc Tử, Người Lớn Thong Dong và Ninh Tito trong chuyến đi trải dài từ bắc vào nam, ghi lại những trải nghiệm về thiên nhiên, ẩm thực và văn hóa Việt Nam ẢNH: BTC

Thay vì tập trung vào những điểm check in quen thuộc, hành trình được xây dựng qua 3 cung đường với những sắc thái riêng: duyên hải Nam Trung bộ, di sản miền Bắc và đảo ngọc Phú Quốc. Mỗi chặng mang đến một cách tiếp cận khác nhau, từ khám phá cảnh quan, thưởng thức đặc sản đến tìm hiểu nhịp sống của cộng đồng địa phương.

Từ đồi cát miền Trung đến những bãi biển đầy nắng

Kéo dài 9 ngày, chặng duyên hải Nam Trung bộ đưa Quỷ Cốc Tử qua Phan Thiết, Mũi Né, Cam Ranh và Đà Nẵng ẢNH: @RADISSONPHANTHIET

Trên cung đường ven biển, những đồi cát, làng chài và bãi biển tạo nên bức tranh đa dạng về cảnh quan miền Trung. Hành trình cũng gắn với những trải nghiệm ẩm thực địa phương, từ tôm hùm Bình Ba đến mì Quảng.

Tại Bình Thuận, Radisson Resort Phan Thiet là điểm dừng chân để Quỷ Cốc Tử cảm nhận không gian biển và thiên nhiên. Anh chia sẻ ấn tượng về sắc xanh của trời, biển cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Kiến trúc thấp tầng của khu nghỉ dưỡng góp phần tạo nên không gian gần gũi với cảnh quan xung quanh. Tiếp tục đến Mũi Né, Radisson Resort Mui Ne nằm gần Suối Tiên, nơi dòng suối cạn uốn lượn qua những vách cát đỏ và rặng đá trắng. Đây cũng là khu vực thuận lợi để khám phá Bàu Trắng, Suối Tiên hay cảng cá Mũi Né, những địa điểm gắn với đặc trưng địa hình và đời sống ven biển.

Tọa lạc bên Bãi Dài, Radisson Blu Resort, Cam Ranh kết hợp không gian nghỉ dưỡng xanh mát với trải nghiệm thư giãn bên hồ bơi và bãi biển ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Ở Cam Ranh, Bãi Dài với đường bờ biển dài khoảng 10 km mang đến một sắc thái khác. Lưu trú tại Radisson Blu Resort, Cam Ranh, Quỷ Cốc Tử trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng bên biển, nơi du khách có thể chuyển từ hồ bơi sang bãi cát trong cùng một hành trình.

Chỉ cách bãi biển Mỹ Khê vài bước chân, Radisson Hotel Danang là điểm dừng chân để khám phá Đà Nẵng và tận hưởng tầm nhìn hướng biển ẢNH: @RADISSONDANANG

Chặng đi khép lại tại Đà Nẵng, với điểm dừng chân là Radisson Hotel Danang, gần bãi biển Mỹ Khê. Từ bình minh trên biển đến nhịp sống thành phố khi lên đèn, điểm đến này kết nối trải nghiệm thiên nhiên với không gian đô thị miền Trung.

Theo dấu di sản từ Hà Nội đến vịnh Hạ Long

Trong 3 ngày, nhà sáng tạo nội dung Người Lớn Thong Dong cùng gia đình khám phá Hà Nội và vịnh Hạ Long, kết hợp trải nghiệm văn hóa với ẩm thực ẢNH: @RADISSONBLUHOTEL_HALONGBAY

Cung đường di sản miền Bắc lại kết nối nhịp sống đô thị với cảnh quan biển đảo. Những quán ăn truyền thống ven đường là một phần của chuyến đi, giúp hành trình không chỉ xoay quanh các điểm tham quan mà còn mở ra cơ hội tiếp cận đời sống ẩm thực. Điểm dừng chân tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay mang đến góc nhìn rộng mở về cảnh quan vịnh. Từ những khung cửa kính đến hồ bơi vô cực ngoài trời và Sky Bar trên tầng cao, núi đá, mặt nước và thành phố hiện diện trong cùng một tầm nhìn.

Phú Quốc qua câu chuyện của biển và ẩm thực

Ở chặng cuối, Ninh Tito khám phá Phú Quốc theo nhịp điệu chậm rãi hơn, lấy biển cả, cộng đồng ven biển và ẩm thực làm trọng tâm. Làng chài Hàm Ninh và chợ đêm là những điểm dừng chân giúp nhà sáng tạo nội dung tiếp cận đời sống địa phương, đặc biệt là cách hải sản tươi được chế biến và phục vụ ngay tại các quầy hàng.

Tại Radisson Blu Resort Phu Quoc, hồ bơi, không gian xanh nhiệt đới và những lựa chọn ẩm thực đa dạng góp phần tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái giữa thiên nhiên ẢNH: @RADISSONBLURESORT_PHUQUOC

Theo Ninh Tito, một tô bún ở Phú Quốc không chỉ là món ăn mà còn kể câu chuyện về biển cả và đời sống người dân xứ đảo. Góc nhìn này cho thấy ẩm thực có thể trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch, giúp du khách hiểu thêm về nguyên liệu, tập quán sinh hoạt và bản sắc của vùng đất.

Ninh Tito nhìn nhận trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng và các quán ăn địa phương có vai trò riêng: một bên đáp ứng nhu cầu thư giãn, thuận tiện; bên còn lại mở ra cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực bản địa.







