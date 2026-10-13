Bằng lăng rừng nhuộm tím chân núi Bà bên cung đường ven biển Gia Lai

Dọc tuyến đường ven biển 639, đoạn qua chân núi Bà, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), bằng lăng rừng tím hồng đang vào mùa khoe sắc. Hoa mọc từ chân đồi lên các vách đá, đan xen với màu xanh của cây rừng, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa vùng ven biển.

Những ngày đầu tháng 10, sắc tím hồng của bằng lăng rừng khoe sắc trên dãy núi Bà, dọc tuyến đường ven biển Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên cung đường này, du khách không chỉ được ngắm hoa rừng mà còn có thể phóng tầm mắt ra biển xanh cát trắng. Sắc tím của hoa hòa cùng màu xanh của biển và màu trắng của cát, tạo nên bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc.

Những tán bằng lăng rừng bung nở tím hồng trên các sườn núi Bà ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ đường ven biển nhìn lên, những tán bằng lăng hiện rõ trên các sườn núi. Có nơi, hoa nở thành từng cụm lớn trải dài theo triền núi; có nơi, sắc tím thấp thoáng giữa cây rừng và những vách đá gồ ghề, giữ nguyên vẻ hoang sơ của vùng núi Bà.

Dưới ánh nắng, những chùm hoa tím hồng nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật. Nhiều cây có thân lớn, tán rộng, vươn cao trên sườn núi. Khi hoa nở rộ, những mảng màu tím hồng hiện lên giữa địa hình uốn lượn, tạo điểm nhấn cho cảnh quan ven biển. Mùa hoa cũng thu hút những người yêu thích leo núi đến check-in chụp ảnh.

Bằng lăng rừng khoe sắc với nhiều gam màu, từ tím đậm, tím pha hồng đến tím nhạt pha trắng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo người dân địa phương, bằng lăng rừng phân bố tại nhiều khu vực trên dãy núi Bà, trong đó khu vực Đá Mủ có nhiều cây lâu năm. Do cây mọc tự nhiên, các tán hoa phân bố không đồng đều, tạo nên những khoảng tím đậm xen lẫn sắc hồng nhạt và màu xanh của rừng cây.

Bằng lăng rừng ở khu vực này thường có 2 đợt nở hoa trong năm, vào khoảng tháng 4 âm lịch và từ cuối tháng 8 âm lịch trở đi. Những ngày đầu tháng 10, nhiều cây khoe sắc, thu hút người dân và du khách tìm đến thưởng ngoạn.

Không có hương thơm, hoa bằng lăng rừng vẫn thu hút những chú ong tìm đến hút mật nhờ sắc tím hồng nổi bật ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hoa có nhiều sắc độ, từ tím đậm, tím pha hồng đến tím nhạt pha trắng. Khi đan xen với màu xanh của tán rừng và sắc xám của đá, những gam màu tự nhiên tạo nên vẻ đẹp riêng cho vùng núi Bà.

Không được trồng thành hàng lối hay sắp đặt để tạo cảnh quan, bằng lăng rừng phát triển theo điều kiện tự nhiên. Những tán hoa xuất hiện ngẫu nhiên giữa cỏ cây, vách đá dọc tuyến đường ven biển chính là nét riêng của mùa hoa dưới chân núi Bà.

Qua Cát Tiến, du khách có thể ngắm sắc tím bằng lăng rừng hòa cùng màu xanh của biển và dải cát trắng uốn cong hình trăng khuyết ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mùa bằng lăng rừng nở rộ tô điểm cảnh quan dưới chân núi Bà, tạo điểm nhấn cho cung đường ven biển Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT



