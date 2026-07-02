Đàn cò ốc quý hiếm hơn 100 con bất ngờ xuất hiện trên đồng lúa Gia Lai

Ngày 2.7, ông Nguyễn Hồng Thạch, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết đơn vị đã cử lực lượng bám sát địa bàn để theo dõi và bảo vệ đàn cò ốc xuất hiện tại đây.



Theo ghi nhận, nhiều ngày liên tiếp, hơn 100 con cò ốc (còn được người dân gọi là cò nhạn) bay thành từng tốp, sà xuống kiếm ăn trên các cánh đồng lúa thuộc xã Phú Thiện. Sự xuất hiện của đàn chim với số lượng lớn đã khiến không ít người dân địa phương tò mò, kéo ra đồng theo dõi. Đàn cò ốc khá dạn, bay lượn, kiếm ăn gần cả khu vực người dân đang làm đồng.

Lý giải về hiện tượng này, ông Thạch cho biết: "Đây đang là thời điểm người dân bước vào vụ gieo sạ, nhiều diện tích lúa phát triển xanh tốt. Nguồn thức ăn tự nhiên như ốc, cua, côn trùng trên đồng ruộng khá dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi để đàn cò ốc di cư dừng chân kiếm ăn trước khi tiếp tục hành trình. Lực lượng kiểm lâm theo dõi sát, phối hợp bảo vệ đàn chim".

Ông Thạch cũng cho hay lực lượng kiểm lâm đã theo dõi sát đàn cò ốc trong nhiều ngày nhằm xác định khu vực chúng trú ngụ. Tuy nhiên, theo quan sát, đàn chim chỉ bay về khu vực này để kiếm ăn rồi tiếp tục di chuyển sang nơi khác, chưa xác định địa điểm cư trú cố định.

Để bảo vệ đàn chim quý hiếm này, lực lượng chức năng đang phối hợp với công an và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy bắt hay xua đuổi đàn cò, góp phần bảo tồn loài quý hiếm và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên tại địa phương.

Đàn cò ốc gây thích thú, tò mò với nhiều người dân ẢNH: CTV

"Sự trở lại của đàn cò ốc cho thấy môi trường sinh thái tại khu vực này vẫn duy trì được những điều kiện phù hợp để các loài chim nước di cư đến kiếm ăn và nghỉ ngơi", ông Thạch nhận định.

Đây không phải lần đầu tiên loài chim này xuất hiện tại Gia Lai. Cũng theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa, vào tháng 4.2025, một đàn cò ốc từng bay về kiếm ăn tại khu vực xã Ia Pa (Gia Lai) trong vài ngày, sau đó tiếp tục hành trình di cư.

Cò ốc có tên khoa học Anastomus oscitans là loài chim nước quý hiếm, được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quy định hiện hành, mọi hành vi săn bắt, bẫy bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán loài chim này đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.