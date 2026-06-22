Loài trong Sách đỏ tấn công ổ trích ré, chim bố liều mạng bảo vệ vợ con

Cái kết cuộc chiến bảo vệ tổ của chim trích ré trước loài trong Sách đỏ là kỳ đà hoa ở vùng hoang dã thuộc xã Nhà Bè, TP.HCM khiến cư nhiều dân mạng vỡ òa.

Đang yên ổn, tổ chim trích ré bị kỳ đà hòa tiếp cận, tấn công ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Khoảnh khắc thú vị, xúc động về gia đình trích ré ngoài tự nhiên nói trên được anh Minh Quân, một người dân sống ở phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) chia sẻ lên mạng xã hội sau hành trình dài gần 1 tháng dõi theo từ xa hành trình xây tổ ấm của loài chim này.

Vốn là người yêu thích quan sát thiên nhiên hoang dã, anh Quân cho biết suốt gần 1 tháng qua, thông qua các thiết bị ghi hình từ xa, anh đã theo dõi quá trình làm tổ, giao phối, sinh sản, bảo vệ trứng, ấp trứng, chăm con non… của một cặp vợ chồng chim trích ré.

Mỗi ngày, những clip ghi lại khoảnh khắc gia đình trích ré được anh đều đặn chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của mọi người, đặc biệt là những người dành tình yêu cho động vật hoang dã. Từ đó, dân mạng cũng hiểu hơn về tập tính của loài chim này.

"Thình lình một ngày, gia đình trích ré đang yên ổn thì tai họa ập tới, một cá thể kỳ đà hoa tiếp cận ổ trích ré này. Tôi đã phát hiện và ghi lại khoảnh khắc chim trích ré bố liều mạng bảo vệ tổ ấm. Sau trận chiến sinh tử, trích bố trở về nhà với cơ thể rã rời... nhưng trước mắt chỉ là sự trống vắng. Vợ và 3 con thơ đã biến mất không một dấu vết!

Sau khi chiến đấu với kỳ đà hoa, chim trích ré trống dáo dác tìm vợ con khi tổ "trống không" ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Sự hoang mang tột độ hiện rõ trên từng tiếng kêu xé lòng của trích trống. Nó đứng chết lặng giữa dòng nước, kêu cứu ròng rã suốt cả buổi chiều cho đến khi hoàng hôn buông xuống, tưởng chừng như mọi hy vọng đã dập tắt...", anh Quân mô tả từ những thước phim quay lại khoảnh khắc trên.

Dân mạng vỡ òa vì cái kết của cuộc chiến bảo vệ tổ

Xem đến đây, nhiều cư dân mạng đã không giấu được sự xúc động, hoang mang cho số phận của chim trích ré mái và các con nhỏ vừa nở. Một số người cũng để lại bình luận đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau về số phận của vợ con trích ré trống.

Tài khoản Táo Rụng Sân Đình bình luận xót xa: "Nhìn trích bố nháo nhác tìm vợ con mà thương!". "Huhu, không thể nào, sao tổ trống trơn vậy!", nickname Lê Hà chia sẻ. "Tui ngồi khóc thương gia đình nhà trích ré mà mệt đây này!", Maya Doan bày tỏ. "Không lẽ kỳ đà hoa đã xử lý hết tổ trích ré rồi!", tài khoản Trần Thị Ngọc Dư chia sẻ.

Trong clip chia sẻ sau đó, anh Quân cho biết phép màu đã xuất hiện với gia đình trích ré. Phía xa xăm, trích mái dẫn theo 3 "thiên thần nhỏ" từ từ bước ra. Cả gia đình 5 thành viên vỡ òa hội ngộ, tất cả đều bình an vô sự sau một cuộc đào thoát ngoạn mục.

Dân mạng vỡ òa khi mẹ con trích ré vẫn bình an vô sự, cả gia đình đoàn tụ ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

"Thương nhất là bé trích ré út, vừa mới nở chưa đầy một ngày tuổi đã phải cùng mẹ lao xuống nước, dùng hết sức bình sinh để chạy trốn tử thần. Nhưng có lẽ, chính "bài tập sinh tồn" khắc nghiệt đầu đời này sẽ là hành trang vô giá để các con vững vàng đối mặt với sóng gió của thế giới hoang dã mai sau. Xem clip mà nghẹn ngào, tình mẫu tử và phụ tử trong tự nhiên quả thật quá vĩ đại!", anh Quân cho biết.

Cũng theo chính chủ những clip gây sốt mạng xã hội, anh luôn tôn trọng sự vận hành của thiên nhiên hoang dã nên chỉ quan sát từ xa, hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống của các loài động vật quan sát.

Theo các tài liệu khoa học, chim trích ré (chim kịch) có tên khoa học là Gallinula chloropus, một loài chim hoang dã cỡ nhỏ thuộc họ Gà nước (Rallidae), gần họ với chim trích cồ, sống chủ yếu ở các vùng đồng cỏ và đất ngập nước.

Anh Quân đã theo dõi gia đình trích ré từ những ngày đầu xây tổ ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Chúng nổi tiếng với bản năng bảo vệ lãnh thổ mãnh liệt và tiếng kêu ré chói tai khi gặp nguy hiểm. Chúng có ngoại hình khá giống sâm cầm nhưng có mỏ có màu đỏ, chóp mỏ màu vàng và phần lông đuôi có dải trắng nổi bật.

Đây là loài chim đất ngập nước, rất giỏi bơi lội. Ở nước ta, chúng thường được tìm thấy nhiều ở các ao hồ, đầm lầy hoặc vùng ven sông rạch, đặc biệt phổ biến ở miền Nam. Vào mùa sinh sản, thường cuối tháng 4, chim đẻ từ 3 - 11 trứng và cả chim trống và chim mái sẽ ấp trong khoảng 19 - 22 ngày.