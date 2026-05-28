Xem clip chim trích ré làm tổ giữa TP.HCM, nhiều người nhớ 'Hương rừng Cà Mau'

Theo đó anh Minh Quân, một người dân sống ở phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) những ngày gần đây đã chia sẻ nhiều clip ghi lại quá trình làm tổ, giao phối, sinh sản, bảo vệ trứng… của vợ chồng chim trích ré sống ở vùng hoang dã thuộc xã Nhà Bè, sau đó nhận về "mưa tim" trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc vợ chồng chim trích ré đẻ trứng, chăm sóc tổ... giữa lòng TP.HCM khiến nhiều người hào hứng chia sẻ ẢNH: MINH QUÂN

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hào hứng khi ngay giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, sôi động, vẫn có thể quan sát những khoảnh khắc đầy thú vị của loài động vật hoang dã này. Bên cạnh đó, những clip của anh Quân cũng khiến một số người yêu văn học nhớ về truyện ngắn "Chim trích ré", nằm trong tập truyện nổi tiếng "Hương rừng Cà Mau" của nhà văn Sơn Nam.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Minh Quân cho biết bản thân là người rất thích "săn" các khoảnh khắc đẹp của các loài động vật hoang dã từ xa. Hơn 1 tuần trước, anh vô tình phát hiện ra tổ của vợ chồng trích ré nằm ở khu vực hoang dã ở xã Nhà Bè, xung quanh có nhiều bần, dừa nước nên đã dành nhiều thời gian ghi lại quá trình "cùng xây tổ ấm" của loài chim này.

Tổ ấm được vợ chồng trích ré xây ở vùng hoang dã thuộc xã Nhà Bè, TP.HCM ẢNH: MINH QUÂN

Loài chim này có thể đẻ từ 3 - 11 trứng ẢNH: MINH QUÂN

"Tôi để ý thấy chân của loài chim này rất giống chân gà, ngoại hình cũng giống gà, bay được, bơi được, lặn được. Sau 1 tuần quan sát, từ 1 trứng chim ban đầu, nay vợ chồng trích ré đã có được 5 trứng. Điều tôi ấn tượng nhất với 2 vợ chồng chim trích ré này chính là tập tính bảo vệ tổ rất cao, rất có trách nhiệm chăm sóc trứng khi chúng thay phiên nhau giữ tổ 24/7 không rời mắt.

Trong thời gian một con giữ tổ, con còn lại sẽ đi kiếm ăn. Nhìn vợ chồng trích ré yêu thương nhau và cùng chăm sóc tổ, tôi cảm thấy rất thú vị, lại càng yêu thêm các loài động vật hoang dã xung quanh mình", anh Quân hào hứng chia sẻ.

Loài chim nổi tiếng trong văn học

Bên dưới những clip anh Quân chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thú vị. Tài khoản Thanh Huynh bày tỏ: "Mình là dân gốc Nhà Bè, hiện tại vẫn ở đây nhưng vì cuộc sống mưu sinh đi làm rồi thôi. Lúc nhỏ ông mình dắt đi ruộng, hiện tại bây giờ là khu vực cầu Ánh Sao, lúc đó chim cò làm tổ trên cây bần y như phim "Đất rừng phương Nam". Coi clip của bạn cảm thấy hoài niệm!".

"Mong xem các bạn chim trích ấy chào đời!", nickname Hiền Dương chia sẻ. Tài khoản Kiệt LP bày tỏ: "Hay quá anh chủ clip ơi!". "Đúng chất ngôi nhà tình ái của vợ chồng chim trích ré với view ngàn sao", tài khoản Nguyen Thi Huong Lan bình luận vui.

Theo quan sát của anh Quân, vợ chồng trích ré thay nhau bảo vệ tổ liên tục 24/7 ẢNH: MINH QUÂN

[CLIP]: Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM

Theo các tài liệu khoa học, chim trích ré (chim kịch) có tên khoa học là Gallinula chloropus, một loài chim hoang dã cỡ nhỏ thuộc họ Gà nước (Rallidae), gần họ với chim trích cồ, sống chủ yếu ở các vùng đồng cỏ và đất ngập nước.

Chúng nổi tiếng với bản năng bảo vệ lãnh thổ mãnh liệt và tiếng kêu ré chói tai khi gặp nguy hiểm. Chúng có ngoại hình khá giống sâm cầm nhưng có mỏ có màu đỏ, chóp mỏ màu vàng và phần lông đuôi có dải trắng nổi bật.

Đây là loài chim đất ngập nước, rất giỏi bơi lội. Ở nước ta, chúng thường được tìm thấy nhiều ở các ao hồ, đầm lầy hoặc vùng ven sông rạch, đặc biệt phổ biến ở miền Nam. Vào mùa sinh sản, thường cuối tháng 4, chim đẻ từ 3 - 11 trứng và cả chim trống và chim mái sẽ ấp trong khoảng 19 - 22 ngày.

Loài chim này rất nổi tiếng qua truyện ngắn "Con trích ré" của nhà văn Sơn Nam trong tập "Hương rừng Cà Mau" ẢNH: MINH QUÂN

Loài chim này rất nổi tiếng qua truyện ngắn "Con trích ré" của nhà văn Sơn Nam trong tập "Hương rừng Cà Mau", miêu tả chúng là loài chim khôn ngoan, múa đẹp và rất trung thành.