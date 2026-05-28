Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xem clip chim trích ré làm tổ giữa TP.HCM, nhiều người nhớ 'Hương rừng Cà Mau'

Cao An Biên
Cao An Biên
28/05/2026 06:00 GMT+7

Các clip ghi lại cảnh vợ chồng chim trích ré hoang dã làm tổ, thay nhau bảo vệ trứng ở vùng đất ngập nước tại TP.HCM thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, gợi nhiều người nhớ đến truyện ngắn nổi tiếng trong tập 'Hương rừng Cà Mau' của nhà văn Sơn Nam

Theo đó anh Minh Quân, một người dân sống ở phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ) những ngày gần đây đã chia sẻ nhiều clip ghi lại quá trình làm tổ, giao phối, sinh sản, bảo vệ trứng… của vợ chồng chim trích ré sống ở vùng hoang dã thuộc xã Nhà Bè, sau đó nhận về "mưa tim" trên mạng xã hội.

Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM, nhớ 'Hương rừng Cà Mau' - Ảnh 1.

Khoảnh khắc vợ chồng chim trích ré đẻ trứng, chăm sóc tổ... giữa lòng TP.HCM khiến nhiều người hào hứng chia sẻ

ẢNH: MINH QUÂN

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hào hứng khi ngay giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, sôi động, vẫn có thể quan sát những khoảnh khắc đầy thú vị của loài động vật hoang dã này. Bên cạnh đó, những clip của anh Quân cũng khiến một số người yêu văn học nhớ về truyện ngắn "Chim trích ré", nằm trong tập truyện nổi tiếng "Hương rừng Cà Mau" của nhà văn Sơn Nam.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Minh Quân cho biết bản thân là người rất thích "săn" các khoảnh khắc đẹp của các loài động vật hoang dã từ xa. Hơn 1 tuần trước, anh vô tình phát hiện ra tổ của vợ chồng trích ré nằm ở khu vực hoang dã ở xã Nhà Bè, xung quanh có nhiều bần, dừa nước nên đã dành nhiều thời gian ghi lại quá trình "cùng xây tổ ấm" của loài chim này.

Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM, nhớ 'Hương rừng Cà Mau' - Ảnh 2.

Tổ ấm được vợ chồng trích ré xây ở vùng hoang dã thuộc xã Nhà Bè, TP.HCM

ẢNH: MINH QUÂN

Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM, nhớ 'Hương rừng Cà Mau' - Ảnh 3.

Loài chim này có thể đẻ từ 3 - 11 trứng

ẢNH: MINH QUÂN

"Tôi để ý thấy chân của loài chim này rất giống chân gà, ngoại hình cũng giống gà, bay được, bơi được, lặn được. Sau 1 tuần quan sát, từ 1 trứng chim ban đầu, nay vợ chồng trích ré đã có được 5 trứng. Điều tôi ấn tượng nhất với 2 vợ chồng chim trích ré này chính là tập tính bảo vệ tổ rất cao, rất có trách nhiệm chăm sóc trứng khi chúng thay phiên nhau giữ tổ 24/7 không rời mắt. 

Trong thời gian một con giữ tổ, con còn lại sẽ đi kiếm ăn. Nhìn vợ chồng trích ré yêu thương nhau và cùng chăm sóc tổ, tôi cảm thấy rất thú vị, lại càng yêu thêm các loài động vật hoang dã xung quanh mình", anh Quân hào hứng chia sẻ.

Loài chim nổi tiếng trong văn học

Bên dưới những clip anh Quân chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thú vị. Tài khoản Thanh Huynh bày tỏ: "Mình là dân gốc Nhà Bè, hiện tại vẫn ở đây nhưng vì cuộc sống mưu sinh đi làm rồi thôi. Lúc nhỏ ông mình dắt đi ruộng, hiện tại bây giờ là khu vực cầu Ánh Sao, lúc đó chim cò làm tổ trên cây bần y như phim "Đất rừng phương Nam". Coi clip của bạn cảm thấy hoài niệm!".

"Mong xem các bạn chim trích ấy chào đời!", nickname Hiền Dương chia sẻ. Tài khoản Kiệt LP bày tỏ: "Hay quá anh chủ clip ơi!". "Đúng chất ngôi nhà tình ái của vợ chồng chim trích ré với view ngàn sao", tài khoản Nguyen Thi Huong Lan bình luận vui.

Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM, nhớ 'Hương rừng Cà Mau' - Ảnh 4.

Theo quan sát của anh Quân, vợ chồng trích ré thay nhau bảo vệ tổ liên tục 24/7

ẢNH: MINH QUÂN

[CLIP]: Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM

Theo các tài liệu khoa học, chim trích ré (chim kịch) có tên khoa học là Gallinula chloropus, một loài chim hoang dã cỡ nhỏ thuộc họ Gà nước (Rallidae), gần họ với chim trích cồ, sống chủ yếu ở các vùng đồng cỏ và đất ngập nước.

Chúng nổi tiếng với bản năng bảo vệ lãnh thổ mãnh liệt và tiếng kêu ré chói tai khi gặp nguy hiểm. Chúng có ngoại hình khá giống sâm cầm nhưng có mỏ có màu đỏ, chóp mỏ màu vàng và phần lông đuôi có dải trắng nổi bật.

Đây là loài chim đất ngập nước, rất giỏi bơi lội. Ở nước ta, chúng thường được tìm thấy nhiều ở các ao hồ, đầm lầy hoặc vùng ven sông rạch, đặc biệt phổ biến ở miền Nam. Vào mùa sinh sản, thường cuối tháng 4, chim đẻ từ 3 - 11 trứng và cả chim trống và chim mái sẽ ấp trong khoảng 19 - 22 ngày.

Xem loài chim trích ré hoang dã đẻ trứng giữa lòng TP.HCM, nhớ 'Hương rừng Cà Mau' - Ảnh 5.

Loài chim này rất nổi tiếng qua truyện ngắn "Con trích ré" của nhà văn Sơn Nam trong tập "Hương rừng Cà Mau"

ẢNH: MINH QUÂN

Loài chim này rất nổi tiếng qua truyện ngắn "Con trích ré" của nhà văn Sơn Nam trong tập "Hương rừng Cà Mau", miêu tả chúng là loài chim khôn ngoan, múa đẹp và rất trung thành.

Trong truyện ngắn "Con trích ré", nhân vật bé Kiều mê con trích ré là loài chim "đẹp nhứt rừng xanh" nên cha em là cai tổng Báu bảo các tá điền cho Kiều con trích ré nuôi.

Nhà văn Sơn Nam tả trích ré rất khôn nên chủ cưng nuôi thả trong nhà như chó, trích múa đẹp và đá hay như gà. Rồi ngày nọ cai tổng Báu khao tiệc rình rang đón tiếp quan phó tham biện là người Lang Sa (Pháp), con trích thấy quan phó biện thì cứ kêu ré chói tai, nhào tới đá mổ làm quan thầy trầy trụa, chảy máu.

Cai tổng Báu sợ nên bắt chim trích cho quan tham biện bẻ gãy cổ làm rô ti ăn hả giận, bất chấp lời nài nỉ của con. Chuyện kết thúc đau lòng khi bé Kiều hận cha giết con trích nên trốn cạnh ao nước ở góc nhà rồi không may chết ngạt… Bi kịch của bé Kiều là sự phê phán về nỗi sợ quyền lực, phản ánh thân phận lệ thuộc của tầng lớp cường hào bản xứ dưới chế độ thực dân. Một sinh mạng nhỏ bé và tình cảm trẻ thơ bị chà đạp chỉ để đổi lấy sự hài lòng của "quan thầy".

"Con trích ré" là chuyện thâm thúy vì loài chim cũng biết yêu ghét, phân biệt xua đuổi kẻ thù, là một phần trong ký ức của nhiều độc giả về tập truyện nổi tiếng của nhà văn Sơn Nam.

Tin liên quan

Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

Loài chim cổ rắn quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam bất ngờ bay về hồ Bán Nguyệt ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân TP.HCM thích thú ghi lại khoảnh khắc săn mồi của chúng.

TP.HCM: Phát hiện loài vật trong Sách đỏ ngoài tự nhiên, người dân lầm tưởng… cá sấu

TP.HCM: Cuộc chạm trán bất ngờ của loài vật trong Sách đỏ bị lầm là… cá sấu

Khám phá thêm chủ đề

chim trích ré trích ré là chim gì chim trích ré đẻ trứng hương rừng cà mau nhà văn sơn nam TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận