Khởi công khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy vốn 1.600 tỉ đồng

Ngày 25.9, Công ty CP Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam, thành viên BIM Group, phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy tại xã Vĩnh Hải.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng. Theo quy hoạch, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 100 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng tổ hợp nhà hàng, spa và các công trình dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ẢNH: N.P

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thu Hương, Phó tổng giám đốc BIM Group - phụ trách địa bàn Khánh Hòa, cho biết dự án đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình gần 2 thập kỷ doanh nghiệp gắn bó với vùng đất Ninh Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, từ sản xuất muối, năng lượng tái tạo đến du lịch nghỉ dưỡng. Giá trị lớn nhất của Vĩnh Hy nằm ở cảnh quan thiên nhiên và bản sắc của vùng đất. Vì vậy, dự án lựa chọn cách tiếp cận thích ứng với địa hình, hạn chế những can thiệp không cần thiết; đồng thời chắt lọc cảm hứng từ văn hóa Chăm và kiến trúc nhà Việt để tạo bản sắc cho công trình.

Trong thiết kế sơ bộ, không gian khu nghỉ dưỡng được hình dung như một hành trình từ thung lũng, qua các tầng sườn dốc đến những tầm nhìn mở về phía biển. Các khối kiến trúc phát triển theo đường đồng mức nhằm hạn chế tác động đến địa hình và tạo sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh Vĩnh Hy sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nằm trong khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa, thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa được UNESCO công nhận năm 2021. Nơi đây có sự giao hòa đặc trưng giữa hệ sinh thái rừng và biển. Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy là dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng du lịch chất lượng cao tại khu vực Vĩnh Hy - Vĩnh Hải.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ẢNH: BIM LAND

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy hoạch và hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng, môi trường và an toàn.

Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và giám sát, ông Hoàng yêu cầu tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chất lượng, chất thải và an toàn môi trường; đặc biệt không đánh đổi môi trường, sự ổn định của địa hình để chạy theo tiến độ.

Các sở, ngành, chính quyền xã Vĩnh Hải và cơ quan liên quan được yêu cầu kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các công việc thuộc thẩm quyền, đồng thời giám sát việc thực hiện các cam kết về quy hoạch, môi trường, an ninh trật tự và lợi ích cộng đồng trong suốt quá trình triển khai dự án.