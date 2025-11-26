Cà Mau hướng tới vị thế trung tâm du lịch ở vùng cực Nam Tổ quốc

Ngày 26.11, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đón hơn 7,4 triệu lượt khách, trong đó có trên 118.000 lượt khách quốc tế, tăng 13,26% so với cùng kỳ 2024 và đạt 93,57% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 7.700 tỉ đồng, tăng 16,57% và hoàn thành 90,52% kế hoạch.

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II diễn ra từ 16 đến 22.11, thu hút khoảng 75.000 du khách ẢNH: G.B

Riêng tháng 11, Cà Mau đón hơn 514.000 lượt khách, trong đó hơn 9.700 lượt là khách quốc tế, mang về doanh thu hơn 679 tỉ đồng. Điểm nhấn của tháng này là Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II (diễn ra từ 16 đến 22.11), thu hút khoảng 75.000 du khách đến thưởng thức, mua sắm và trải nghiệm sản vật đặc trưng vùng cực Nam.

Song song với đó, nhiều hoạt động quảng bá được triển khai mạnh như giải Marathon Cà Mau 2025 - cúp PETROVIETNAM, Hội chợ mùa thu 2025 tại Hà Nội và sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP.HCM. Các sự kiện này giúp tỉnh giữ vững dòng khách ổn định, mở rộng thị trường ngoài khu vực và nâng vị thế Cà Mau thành điểm đến mới nổi của ĐBCSL.

Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình kích cầu "Du lịch Cà Mau - Bứt phá 180 ngày" với mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 con số và đưa vào vận hành các sản phẩm mới. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện các đề án quy hoạch du lịch sau hợp nhất tỉnh, gồm đề án phát triển du lịch đến năm 2030, định hướng đến 2050 và sản phẩm du lịch sinh thái - trải nghiệm vùng U Minh Hạ với dự án "Đêm U Minh huyền thoại".

Với một loạt chỉ số tăng trưởng tích cực, cùng những dự án quy hoạch tầm dài hạn, Cà Mau đang dần vượt khỏi khuôn khổ một điểm đến miền Tây quen thuộc, hướng tới vị thế trung tâm du lịch mới ở vùng cực Nam Tổ quốc.