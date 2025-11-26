Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Cà Mau hướng tới vị thế trung tâm du lịch ở vùng cực Nam Tổ quốc

Gia Bách
Gia Bách
26/11/2025 19:40 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, Cà Mau đón hơn 7,4 triệu lượt khách, doanh thu 7.700 tỉ đồng, cho thấy đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh tỉnh đang chuẩn bị quy hoạch du lịch cho giai đoạn sau hợp nhất.

Ngày 26.11, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đón hơn 7,4 triệu lượt khách, trong đó có trên 118.000 lượt khách quốc tế, tăng 13,26% so với cùng kỳ 2024 và đạt 93,57% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 7.700 tỉ đồng, tăng 16,57% và hoàn thành 90,52% kế hoạch.

Cà Mau hướng tới vị thế trung tâm du lịch ở vùng cực Nam Tổ quốc- Ảnh 1.

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II diễn ra từ 16 đến 22.11, thu hút khoảng 75.000 du khách

ẢNH: G.B

Riêng tháng 11, Cà Mau đón hơn 514.000 lượt khách, trong đó hơn 9.700 lượt là khách quốc tế, mang về doanh thu hơn 679 tỉ đồng. Điểm nhấn của tháng này là Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II (diễn ra từ 16 đến 22.11), thu hút khoảng 75.000 du khách đến thưởng thức, mua sắm và trải nghiệm sản vật đặc trưng vùng cực Nam.

Song song với đó, nhiều hoạt động quảng bá được triển khai mạnh như giải Marathon Cà Mau 2025 - cúp PETROVIETNAM, Hội chợ mùa thu 2025 tại Hà Nội và sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP.HCM. Các sự kiện này giúp tỉnh giữ vững dòng khách ổn định, mở rộng thị trường ngoài khu vực và nâng vị thế Cà Mau thành điểm đến mới nổi của ĐBCSL.

Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình kích cầu "Du lịch Cà Mau - Bứt phá 180 ngày" với mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 con số và đưa vào vận hành các sản phẩm mới. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện các đề án quy hoạch du lịch sau hợp nhất tỉnh, gồm đề án phát triển du lịch đến năm 2030, định hướng đến 2050 và sản phẩm du lịch sinh thái - trải nghiệm vùng U Minh Hạ với dự án "Đêm U Minh huyền thoại".

Với một loạt chỉ số tăng trưởng tích cực, cùng những dự án quy hoạch tầm dài hạn, Cà Mau đang dần vượt khỏi khuôn khổ một điểm đến miền Tây quen thuộc, hướng tới vị thế trung tâm du lịch mới ở vùng cực Nam Tổ quốc.

Tin liên quan

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Dấu ấn mới cho thương hiệu địa phương

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Dấu ấn mới cho thương hiệu địa phương

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – 2025 khép sau một tuần lễ sôi động, mở rộng độ phủ thương hiệu cua Cà Mau và tạo sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng truyền thông lẫn thị trường du lịch.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau ngày hội cua xin chào cà mau du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận