Ngày hội cua Cà Mau 2025: Dấu ấn mới cho thương hiệu địa phương

Tối 22.11, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – 2025 với chủ đề "Hương rừng - vị biển" chính thức bế mạc sau 7 ngày diễn ra liên tục, tạo nên một không gian lễ hội đậm chất phương Nam và thu hút khoảng 120.000 lượt người dân, du khách trong nước lẫn quốc tế.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay triển khai 15 hoạt động chính, được dàn dựng sáng tạo, mỗi hoạt động mang dấu ấn riêng nhưng vẫn kết nối thành một tổng thể sống động. Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau đồng thời tổ chức sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP.HCM và tham gia Hội chợ mùa thu tại Hà Nội, góp phần tạo độ phủ truyền thông mạnh mẽ, mở rộng không gian tương tác ngoài khu vực Đất Mũi.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Ngày hội cua Cà Mau, cho rằng chuỗi hoạt động góp phần nâng tầm thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế ẢNH: G.B

Chuỗi chương trình phong phú mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ về vùng đất cực Nam: sự hiếu khách, trù phú, giàu bản sắc cùng giá trị ẩm thực – văn hóa xoay quanh thương hiệu cua Cà Mau, niềm tự hào của người dân Đất Mũi. Nhiều doanh nghiệp, du khách nước ngoài tham gia sự kiện với tinh thần phấn khởi, tạo khí thế sôi động suốt mùa lễ hội.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ 4 từ phải sang) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội cua Cà Mau ẢNH: G.B

Phát biểu bế mạc, ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Ngày hội cua Cà Mau, nhấn mạnh rằng chuỗi hoạt động không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế, mà còn mở ra không gian kết nối, hợp tác lâu dài cho ngành hàng nhiều tiềm năng này. Ngày hội trở thành điểm hẹn tôn vinh nông dân, ngư dân, nghệ nhân và doanh nghiệp những người gìn giữ hệ sinh thái rừng – biển và thúc đẩy ngành cua theo hướng bền vững.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sự kiện đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng truyền thông và trong lòng công chúng. Đây được xem là động lực để Cà Mau tiếp tục hướng đến vị thế trung tâm kinh tế biển, điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của cả nước và vươn tầm quốc tế.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an Cà Mau (giữa) trao thưởng cho các cá nhân tham gia sáng tác logo, biểu tượng vui về con cua ẢNH: G.B

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II - 2025, như: giải thưởng cho các tổ chức và cá nhân tham gia sáng tác logo, biểu tượng vui về con cua và slogan; cuộc thi "gian hàng đẹp", cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Con cua nặng 1.820,3 gram, rộng mai 199,7 mm của Công ty TNHH Dư Thái Bình đã đoạt giải nhất, trở thành điểm nhấn gây chú ý cho đông đảo người dân địa phương.

Ngày hội mở rộng độ phủ thương hiệu cua Cà Mau và tạo sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng truyền thông lẫn thị trường du lịch ẢNH: G.B

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho 16 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – 2025, ghi nhận đóng góp của các đơn vị, cá nhân đã góp phần tạo nên một mùa lễ hội trọn vẹn.



