Cà Mau huy động hơn 65.600 tỉ đồng cho loạt dự án giao thông chiến lược

Ngày 9.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm khắc phục những hạn chế kéo dài nhiều năm của hệ thống giao thông hiện hữu.

Cà Mau dành hơn 65.600 tỉ đồng xây dựng loạt dự án giao thông chiến lược giai đoạn 2026 - 2030

Theo đánh giá của tỉnh, nhiều tuyến đường hiện nay có mặt đường hẹp, tải trọng thấp, trong khi tình trạng triều cường thường xuyên gây ngập khiến việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trong chuỗi cung ứng logistics, gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông vì vậy được xem là bước đi then chốt để tháo gỡ các "nút thắt" phát triển.

18 dự án trọng điểm gần 29.000 tỉ đồng

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Cà Mau sẽ tập trung triển khai 18 dự án giao thông trọng điểm đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư, với tổng nhu cầu vốn khoảng 28.759 tỉ đồng.

Nguồn vốn thực hiện các dự án được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương cùng các nguồn vốn ODA.

Trong số này, dự án có quy mô lớn nhất là tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư hơn 8.482 tỉ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM).

Một dự án liên vùng đáng chú ý khác là tuyến đường ven biển đoạn qua tỉnh Bạc Liêu (cũ) kết nối với nhánh đường Nam Sông Hậu, có tổng vốn đầu tư hơn 3.766 tỉ đồng từ nguồn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Bên cạnh các tuyến liên vùng, mạng lưới giao thông nội tỉnh cũng được bổ sung nhiều dự án quy mô lớn như tuyến kết nối Quản lộ Phụng Hiệp - Vành đai 3 - ĐT.985B - Đường ven biển với tổng mức đầu tư hơn 2.997 tỉ đồng; đường Vành đai 1 thành phố Cà Mau khoảng 2.360 tỉ đồng; và dự án nâng cấp tuyến tỉnh lộ ĐT.978 hơn 1.932 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ các dự án trong nhóm này phải hoàn thành phê duyệt trong quý 2.2026, khởi công vào quý 4.2026 và phấn đấu đưa vào khai thác trong quý 4.2030.

Thêm 36.881 tỉ đồng cho loạt dự án mới

Song song với nhóm dự án trọng điểm đã được xác định, Cà Mau cũng lên kế hoạch huy động thêm 36.881 tỉ đồng để triển khai các dự án đề xuất mới.

Đáng chú ý là dự án đường kết nối đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu với tổng mức đầu tư dự kiến 25.500 tỉ đồng. Tuyến chính dài khoảng 55 km được kỳ vọng trở thành trục động lực mới, thúc đẩy giao thương và liên kết phát triển giữa hai địa phương.

Ngoài ra, danh mục dự án đề xuất còn có các đoạn còn lại của tuyến đường ven biển với tổng vốn khoảng 8.545 tỉ đồng, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ ĐT.981, ĐT.985 và xây dựng cầu Sông Trẹm.

Cà Mau cũng đặt mục tiêu huy động xã hội hóa khoảng 120 tỉ đồng để đầu tư hệ thống bến xe loại 3 và loại 4 tại các khu vực trọng điểm như Đất Mũi, Sông Đốc và Gành Hào.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, các dự án trong nhóm đề xuất mới phải hoàn thành thủ tục phê duyệt trong năm 2026, triển khai thi công từ năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2030.

Việc triển khai đồng thời hai nhóm dự án với tổng nguồn lực hơn 65.600 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ thay đổi đáng kể diện mạo hạ tầng giao thông Cà Mau, tăng khả năng kết nối vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng trong những năm tới.