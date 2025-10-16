Cà Mau khánh thành 11 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng

Khánh thành cầu Gành Hào, Quảng trường Phan Ngọc Hiển...

Chiều tối 16.10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành 11 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng vốn đầu tư của các công trình này hơn 2.400 tỉ đồng, trải rộng từ hạ tầng giao thông, văn hóa - thể thao đến du lịch và bảo tồn lịch sử, thể hiện quyết tâm tạo bước đột phá cho Cà Mau trong giai đoạn phát triển mới.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam anh hùng... cùng đông đảo đại biểu, khách quý và nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường Phan Ngọc Hiển, với biểu tượng con tôm Cà Mau cao 24 m. Đây là 1 trong 11 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: G.B.

Điểm nhấn của loạt dự án là cầu Gành Hào, nối xã Tân Thuận với xã Gành Hào, tổng vốn đầu tư 688 tỉ đồng, hứa hẹn mở rộng không gian kinh tế ven biển và giảm tải giao thông cho khu vực trọng điểm Đông Nam của tỉnh Cà Mau. Song song đó là dự án nâng cấp đê Biển Đông dài hơn 5 km, cùng hệ thống cống qua đê trị giá 351 tỉ đồng, nhằm củng cố tuyến phòng hộ quan trọng trước tác động biến đổi khí hậu.

Ở trung tâm đô thị, quảng trường Phan Ngọc Hiển, với biểu tượng con tôm Cà Mau cao 24 m, tổng vốn đầu tư 278 tỉ đồng, được xem như "trái tim mới" của thành phố, biểu trưng cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bên cạnh đó, cụm tượng đài "Chuyến tàu tập kết ra Bắc" trị giá gần 195 tỉ đồng cùng di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là (hơn 106 tỉ đồng) góp phần làm dày thêm "lớp trầm tích" lịch sử - cách mạng của vùng đất cực Nam.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển nằm vị trí trung tâm, là nơi phục vụ cho các dịp lễ, hội và các sự kiện lớn mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Tạo kết nối với hệ sinh thái hạ tầng - du lịch - văn hóa liên vùng

Cà Mau cũng khánh thành dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Đông Hải (33 tỉ đồng), minh chứng cho chiến lược đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng giá trị con tôm.

Trong khi đó, khu dịch vụ - du lịch Công tử Bạc Liêu, với khách sạn 15 tầng (400 tỉ đồng), khu Liên hợp Thể dục - Thể thao Bạc Liêu có sân vận động 8.000 chỗ (367 tỉ đồng) và hội trường Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) (51 tỉ đồng) tạo thành hệ sinh thái hạ tầng - du lịch - văn hóa liên vùng, tăng cường kết nối Cà Mau - Bạc Liêu trong không gian phát triển ĐBSCL.

Ngoài các công trình vật chất, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cà Mau còn ra mắt 2 ấn phẩm tri ân mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, gồm: Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Ma; sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, trao kỷ yếu cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: G.B.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc hoàn thành các công trình trên cùng các dự án lớn đang triển khai như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Cảng Hòn Khoai, Cảng hàng không Cà Mau, cao tốc Bạc Liêu - Hà Tiên… sẽ tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cảm ơn Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân đã chung tay thực hiện các công trình mang ý nghĩa đặc biệt này. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các công trình; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Những công trình được khánh thành hôm nay không chỉ hiện diện như biểu tượng, mà còn là "cột mốc phát triển" - nơi giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của vùng đất cuối trời Nam.