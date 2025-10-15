Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cà Mau khánh thành khu di tích hơn 100 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
15/10/2025 13:56 GMT+7

Sau gần 1 năm thi công, Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là thuộc tỉnh Cà Mau, với vốn đầu tư hơn 106 tỉ đồng, đã được khánh thành.

Ngày 15.10, tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, với tổng vốn đầu tư hơn 106 tỉ đồng, sau gần một năm thi công.

Công trình tọa lạc xã Trần Phán, gồm quảng trường, cụm tượng đài cao 15,3 m, ngang 16,45 m, nhà truyền thống, bia liệt sĩ và khu lưu niệm. Đây là 1 trong 7 công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ảnh 1.

Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

ẢNH: CTV

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết khu di tích này không chỉ là công trình văn hóa mang giá trị lịch sử, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước; đồng thời phục vụ nghiên cứu, tham quan và sưu tầm thêm hiện vật, tư liệu lịch sử. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ do Sở VH-TT-DL phối hợp UBND xã Trần Phán quản lý, vận hành.

Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là diễn ra ngày 23.11.1963, khi quân và dân Cà Mau đồng loạt tấn công tiêu diệt chi khu Cái Nước - Đầm Dơi và cứ điểm Chà Là, đánh bại âm mưu chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở khu vực trọng yếu vùng cực Nam Tổ quốc. Năm 2016, địa điểm này được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

- Ảnh 2.

Năm 2016, Khu di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích lịch sử quốc gia

ẢNH: G.B

Sau hơn nửa thế kỷ, chiến công ấy được tái hiện bằng một công trình quy mô, hiện đại, kết hợp giữa giá trị lịch sử và không gian tưởng niệm trang nghiêm. Sự kiện khánh thành không chỉ ghi nhận nỗ lực đầu tư của địa phương, mà còn thể hiện trách nhiệm tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức giữ gìn di sản cách mạng trong lòng người dân Cà Mau hôm nay.

Xem thêm bình luận