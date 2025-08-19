Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Cà Mau: Khánh thành Khu liên hợp TDTT có tổng vốn đầu tư hơn 367 tỉ đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/08/2025 15:03 GMT+7

Khu liên hợp thể dục thể thao (TDTT) tại Cà Mau có tổng vốn đầu tư trên 367 tỉ đồng đã được khánh thành, đưa vào hoạt động.

Khu liên hợp TDTT Cà Mau đạt chuẩn quốc gia

Ngày 19.8, tại P.Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau đạt chuẩn quốc gia, với tổng vốn đầu tư trên 367 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu, đơn vị chủ đầu tư, cho biết Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 42.900 m2, thiết kế đạt chuẩn thi đấu quốc gia.

Cà Mau: Khánh thành Khu liên hợp TDTT có tổng vốn đầu tư hơn 367 tỉ đồng- Ảnh 1.

Toàn cảnh Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Công trình bao gồm các hạng mục, như: sân bóng đá 11 người, 10 đường chạy thẳng 100 m và 110 m; 8 đường chạy vòng 400 m; sân nhảy cao; sân nhảy xa; sân ném đĩa, ném tạ xích; sân đẩy tạ; sân phóng lao; sân bi sắt… Các khán đài A, B có tổng sức chứa 8.000 chỗ ngồi, kết hợp hệ thống bãi đỗ xe, quảng trường, thuận lợi đăng cai tổ chức các giải thể thao trong và ngoài tỉnh.

Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau là công trình có kiến trúc đẹp, tạo điểm nhấn cho đô thị, đáp ứng nhu cầu thi đấu giải cấp quốc gia, luyện tập và đào tạo vận động viên chuyên nghiệp cũng như nâng cao chất lượng luyện tập nhằm phát triển phong trào thể dục, thể thao trong tỉnh, là nơi để nhân dân tập luyện thể dục thể thao, xem các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh và quốc gia.

Cà Mau: Khánh thành Khu liên hợp TDTT có tổng vốn đầu tư hơn 367 tỉ đồng- Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu của vận động viên, mà còn là điểm hẹn văn hóa - thể thao của toàn dân. Đồng thời kỳ vọng Khu liên hợp TDTT tỉnh Cà Mau sẽ trở thành biểu tượng của bản lĩnh, khát vọng vươn lên, gắn kết cộng đồng, là nơi ươm mầm những tài năng thể thao tương lai.


Xem thêm bình luận