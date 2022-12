Cà Mau: Khởi tố 8 vụ án tham nhũng, kinh tế gây thiệt hại hơn 2,8 tỉ đồng

Ngày 8.12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong 11 tháng qua của tỉnh.

Theo đó, 11 tháng đầu năm 2022, đã khởi tố 479 vụ án về trật tự xã hội với 618 bị can (giảm 54 vụ, giảm 57 bị can). Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 98,5%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 108 vụ, chiếm hơn 22,5% trong tổng số án về trật tự xã hội

Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 97,2%. Riêng tội phạm giết người xảy ra 20 vụ (xảy ra trên biển 4 vụ, chiếm 20%).

Tệ nạn xã hội phát hiện và xử lý 1.157 vụ với 5.993 người liên quan, xử phạt hơn 12 tỉ đồng (trong đó khởi tố xử lý hình sự 34 vụ với 58 bị can).





Tội phạm về ma túy, khởi tố 121 vụ với 174 bị can (ít hơn 61 vụ và 50 bị can. Nhiều nhất là TP.Cà Mau, số vụ khởi tố chiếm 52,89% trong tổng số vụ đã khởi tố. Nghi phạm phạm tội ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 61,18%.

Đại tá Phạm Thành Sỹ cũng thông tin tội phạm và vi phạm về kinh tế chức vụ và tham nhũng, đã khởi tố 8 vụ (ít hơn 7 vụ so với năm 2021) với 17 bị can (ít hơn 4 bị can) gây thiệt hại tài sản 2,826 tỉ đồng, thu hồi 1,73 tỉ đồng. Vi phạm về kinh tế, Công an Cà Mau cũng xử phạt 146 vụ với 146 người vi phạm và mức xử phạt gần 12 tỉ đồng.