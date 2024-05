Cà Mau: Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà Phó bí thư TT.Rạch Gốc

Liên quan vụ trộm két sắt nhà Phó bí thư TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển (Cà Mau), ngày 3.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản.



"Trước mắt, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển khởi tố vụ án, sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng CSHS Công an tỉnh để khởi tố bị can và xử lý theo thẩm quyền, vì tổng giá trị tài sản vụ trộm trên 500 triệu đồng", nguồn tin cho biết thêm.

Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ là hai nghi phạm trộm két sắt nhà Phó bí thư TT.Rạch Gốc CACC

Cũng theo nguồn tin trên, trong quá trình truy bắt nghi phạm vụ trộm két sắt, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ một người bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã khi đang ở tại xã Viên An, H.Ngọc Hiển và một người tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn H.Phú Tân.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện xe máy mà Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) Danh Nhỏ (33 tuổi, cùng ngụ TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) sử dụng đi trộm là do Thiện lấy trộm của một người dân ở xã Tam Giang, H.Năm Căn.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 22.4, ông T.M.K, Phó bí thư TT.Rạch Gốc đi làm. Sau đó, vợ ông là bà H.D.P khóa cửa nhà, sang nhà chị chồng chơi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bà P. về thì phát hiện cửa nhà sau và cửa phòng ngủ bị cạy khóa.

Khi kiểm tra, bà P. phát hiện két sắt để ở phòng ngủ chứa nhiều tài sản bị mất. Trình báo với cơ quan công an, bà P. cho biết tài sản trong két sắt gồm tiền, vàng... có tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và trích xuất các camera, công an xác định Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ là nghi phạm nên tập trung các mũi trinh sát truy xét. Ngay sau đó, Thiện và Danh Nhỏ được triệu tập để làm rõ.



Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi đột nhập nhà vợ chồng ông K. trộm két sắt, rồi dùng võng bọc lại để chở đến khu đất trống ở sân bay Năm Căn đục phá, lấy tài sản. Tiền mặt lấy trộm dùng mua điện thoại, mua xe, mua đồng hồ, còn vàng chia ra gửi cho người thân cất giữ.