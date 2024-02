Cà Mau: Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh nhiều kiến nghị về dự án đê biển Tây

Ngày 23.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau liên quan đến kiến nghị kiểm toán đối với Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau của KTNN Khu vực V (ngày 28.7.2020).

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, KTNN Khu vực 5 chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây với số tiền sai phạm phải thu hồi nộp ngân sách, giảm thanh toán và giảm giá trị hợp đồng gần 96 tỉ đồng.

Không đào kênh nhưng vẫn tính công

Trước tiên, với kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 24,934 tỉ đồng, giảm giá trị trúng thầu hơn 886 triệu đồng đối với công tác đào trung chuyển đất, KTNN cho rằng, kết quả kiểm toán cho thấy, dự toán được duyệt có sai sót. Cụ thể: áp dụng sai định mức, mặc dù không phải đào kênh, nhưng dự toán đã áp dụng định mức đào kênh mương nên thừa hao phí máy thi công, nhân công để thực hiện các công việc của đào kênh mương như đào đất, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật...

Đường đê biển Tây đoạn đi qua H.Trần Văn Thời (Cà Mau) bị sụt lún gây gãy mặt đường (ảnh chụp tháng 2.2020) G.B

KTNN cũng chỉ ra, giải trình của đơn vị có nội dung không hợp lý, như: phần đê, chân đê (phạm vi chứa đất đào lên từ kênh) đã thi công hoàn thành từ năm 2000 thuộc dự án đê biển Cà Mau nên việc đơn vị giải trình trong phạm vi chân đê có nhiều vuông tôm, ao mương là chưa phù hợp. Ngoài ra, đơn vị giải trình khoảng cách trung chuyển đất không đúng với thiết kế được duyệt. Từ đó, KTNN điều chỉnh thành kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xây dựng, xác định lại định mức công tác đào trung chuyển đất cho phù hợp với tình hình thi công thực tế tại dự án để xử lý theo quy định.

Về kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 24,692 tỉ đồng đối với công tác vận chuyển vật tư đến công trình, bốc xúc vật liệu, KTNN điều chỉnh kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xác định loại sông ứng với cấp kỹ thuật sông theo quy định; điều chỉnh chi phí phù hợp và xác định đúng cự ly vận chuyển để làm cơ sở thanh quyết toán đúng quy định.

Mặt đường đê biển Tây (ảnh chụp ngày 14.9.2020) G.B

Kê tiền không có trong dự toán

Với kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước đối với khối lượng khe co, khe giãn số tiền hơn 2 tỉ đồng, KTNN cho rằng, đối với gói thầu số 85 và 86 KTNN đã trừ công tác làm khe co và làm khe giãn là phù hợp. Do trong công tác bê tông mặt đường đã bao gồm thực hiện khe co giãn nên việc cộng thêm công tác khe co, khe giãn là trùng hợp số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, với gói thầu 86, kết quả kiểm toán còn cho thấy, dự toán gói thầu sai số học, trong đó: 2 công tác làm khe co bằng phương pháp xẻ khô (giá trị hơn 319 triệu đồng) và công tác trám khe co giãn bằng mastic (giá trị hơn 503 triệu đồng) không có trong dự toán. Tuy nhiên, khi tổng hợp dự toán của gói thầu này vẫn bao gồm số tiền trên. Vì vậy, KTNN kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 754 triệu đồng là phù hợp.

KTNN cũng đồng ý giảm trừ số tiền kiến nghị giảm thanh toán đối với các sai sót trong phê duyệt dự toán của hạng mục cầu Quảng Thép số tiền 1.465 tỉ đồng, còn lại là hơn 757 triệu đồng; các sai sót trong phê duyệt dự toán của hạng mục cầu Sào Lưới số tiền hơn 1 tỉ đồng, còn lại là 489 triệu đồng. Đồng thời cũng xác định lại với kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước chi phí chung 1,822 tỉ đồng còn 1,680 tỉ đồng...

DA nâng cấp đê biển Tây được phê duyệt lần đầu tại Quyết định đầu tư số 1643/QĐ-UBND ngày 27.10.2010 với tổng mức đầu tư gần 922 tỉ đồng. Quy mô là đê biển đắp bằng đất, có chiều dài 108 km, cao trình đê +3 m, nhằm bảo vệ dân cư, sản xuất và ngăn mặn. DA được điều chỉnh lần 1 tháng 4.2013, với tổng mức đầu tư hơn 1.697 tỉ đồng. Quy mô điều chỉnh giảm 35,5 km đê biển; bổ sung 72,5 km đường giao thông, 4 cầu giao thông và 8,6 km kè. Điều chỉnh DA lần 2 tháng 6.2017, với tổng mức đầu tư hơn 1.697 tỉ đồng (không thay đổi so với quy mô so với điều chỉnh lần 1), bổ sung thêm 7,55 km hạng mục kè; 0,94 km tuyến đê; 3 khu tái định cư.