Cà Mau: Điều tra làm rõ mâu thuẫn khiến 8 người tấn công tàu cá trên biển

Ngày 22.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.U Minh đã tiếp nhận từ Đồn biên phòng Khánh Tiến (đóng tại H.U Minh, Cà Mau) hồ sơ vụ việc 8 người dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt, đá và vỏ ốc tấn công tàu cá trên biển, làm 1 thuyền viên bị thương.

"Công an H.U Minh tiếp nhận hồ sơ vụ việc vào chiều nay (22.2). Đối với những người có liên quan, Đồn biên phòng Khánh Tiến cũng bàn giao cho công an và cơ quan công an đang tiến hành mời làm việc để điều tra, xác minh làm rõ", nguồn tin trên thông tin thêm.

Dùng súng bắn đạn chì tấn công tàu cá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21.2, tại khu vực cách cửa biển Tiểu Dừa (H.U Minh) khoảng 2 hải lý về hướng Tây xảy ra vụ việc tranh chấp ngư trường giữa phương tiện vỏ gỗ có 8 người với 5 tàu cá Kiên Giang hành nghề ốc bẫy mực và cào sò lụa. Phương tiện vỏ gỗ do Nguyễn Hải Đăng (27 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Những ngư phủ trên phương tiện “cu mồi” được lực lượng chức năng đưa về Đồn biên phòng Khánh Tiến sau vụ tấn công tàu cá ĐỒN BIÊN PHÒNG KHÁNH TIẾN CUNG CẤP

Sau đó, những người trên phương tiện vỏ gỗ dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt, đá và vỏ ốc bắn, ném vào các tàu cá Kiên Giang, làm 1 thuyền viên trên tàu cá tên là Châu Mi Pha (31 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) bị thương ở cánh tay trái.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đồn biên phòng Khánh Tiến cử tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt được phương tiện vỏ gỗ chở 8 người, cùng một số vũ khí thô sơ và đưa về Đồn để điều tra làm rõ.

Qua làm việc, 8 người tấn công tàu cá gồm: Nguyễn Hải Đăng (27 tuổi); Nguyễn Quốc Vi (23 tuổi); Trương Hoài Linh (27 tuổi); Nguyễn Mạnh Giỏi (18 tuổi); Nguyễn Quốc Anh (21 tuổi); Dương Nhật Hào (22 tuổi); Dương Khánh Quy (18 tuổi) và Nguyễn Quốc Nghị (31 tuổi, cùng H.Trần Văn Thời, Cà Mau).

Tiến hành test nhanh 8 người này, ngành chức năng phát hiện Nguyễn Mạnh Giỏi dương tính với chất ma túy.

Vỏ tàu cá bị thủng do bị tấn công ĐỒN BIÊN PHÒNG KHÁNH TIẾN CUNG CẤP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, phương tiện vỏ gỗ trên thường được gọi là phương tiện "cu mồi", do ông Mai Thanh Phong (47 tuổi ngụ xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời) làm chủ. Ông Phong giao cho Nguyễn Hải Đăng làm thuyền trưởng, hành nghề cào sò.

Phương tiện "cu mồi" ra biển qua cửa biển Sào Lưới (H.Trần Văn Thời) ngày 20.2 (không có trạm kiểm soát biên phòng). Khi ra biển, Nguyễn Quốc Nghị mang theo 1 khẩu súng bắn đạn chì (mua trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng) và 1 hộp đạn chì; Dương Khánh Quy mang theo 2 ná cao su bắn bi sắt và 0,1kg bi sắt; Nguyễn Hải Đăng mang theo 1 ná cao su bắn bi sắt.

Tấn công vì bị tấn công

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc là khoảng 7 giờ ngày 21.2, tại tọa độ 09031'780''N-104048'500''E, phương tiện "cu mồi" nêu trên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với 1 phương tiện vỏ máy composite (không rõ chủ, thuyền trưởng). Sau đó, vỏ máy composite chạy về hướng vàm Kim Quy (Kiên Giang).

Hiện trường tàu cá còn vương vãi gạch, vỏ ốc…sau cuộc tấn công tàu cá ĐỒN BIÊN PHÒNG KHÁNH TIẾN CUNG CẤP

Ít phút sau, 5 tàu cá nghề ốc bẫy mực của Kiên Giang gồm: KG 39066 -TS, KG 60808 -TS, KG 52660 -TS, KG 62255 -TS và 1 phương tiện không số chạy đến, dùng vỏ ốc ném qua phương tiện "cu mồi" làm Nguyễn Mạnh Giỏi bị thương ở đỉnh đầu.

Ngay sau đó, Nguyễn Hải Đăng điều khiển phương tiện "cu mồi" truy đuổi. Khi đến gần các tàu cá của Kiên Giang thì Nguyễn Quốc Nghị dùng súng bắn đạn chì, Trương Hoài Linh dùng ná cao su bắn bi sắt, các thuyền viên còn lại dùng đá, vỏ ốc bắn, ném sang các tàu cá Kiên Giang. Hậu quả, thuyền viên Châu Mi Pha bị trúng 1 viên đạn chì ở phần mềm tay dưới cánh tay bên trái.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Khánh Tiến tiến hành tuần tra, phát hiện thì phương tiện "cu mồi" bỏ chạy. Nguyễn Quốc Nghị ném khẩu súng bắn đạn chì, Dương Nhật Hào, Trương Hoài Linh mỗi người ném 1 ná cao su xuống biển để phi tang vật chứng.

Tổ công tác truy đuổi khoảng 30 phút, đến khu vực cách cửa biển Hương Mai khoảng 4 hải lý về hướng Tây Bắc (cách vị trí xảy ra tranh chấp khoảng 6 hải lý) thì tiếp cận được phương tiện "cu mồi", kiểm tra phát hiện trên phương tiện có các đồ vật nghi vấn, liên quan đến vụ việc trên.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đưa người, phương tiện "cu mồi" về Đồn biên phòng Khánh Tiến và mời thuyền trưởng của 5 tàu cá Kiên Giang đến để làm việc.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 20.2, tại khu vực cách vàm Hương Mai (xã Khánh Tiến, H.U Minh) khoảng 7 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá KG 95913 -TS do ông Nguyễn Vũ Linh làm thuyền trưởng đang kéo ốc bẫy mực thì có 2 phương tiện "cu mồi" và 1 phương tiện vỏ composite chạy đến dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt; ném vỏ ốc, gạch sang tàu KG 95913 - TS rồi bỏ chạy. Vụ tấn công làm thuyền viên Nguyễn Hoài Ân bị thương ở mũi, được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang điều trị. Sau đó, ông Linh đến Trạm kiểm soát biên phòng Kim Quy (Đồn biên Phòng Xẻo Nhàu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) trình báo. Nội dung vụ việc được chuyển đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xử lý.