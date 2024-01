Tàu cá liên tiếp bị tấn công trên vùng biển Cà Mau

Đốt cả tàu cá đang neo đậu

Ngày 13.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan vụ tấn công tàu cá trên biển tại địa phương này.

Ngư phủ chỉ vết đạn chì trên thân tàu cá của tỉnh Kiên Giang bị tấn công trên vùng biển Cà Mau vào tháng 11.2023 Gia Bách

Theo điều tra ban đầu, ngày 17.12.2023, tàu cá số hiệu CM 02926 TS đang hoạt động trên vùng biển H.Trần Văn Thời thì bị một người ngụ cùng địa phương đi trên vỏ lãi chất liệu composite tiếp cận, ném vỏ chai bia và vỏ ốc bẫy mực vào tàu cá rồi bỏ đi. Trên tàu cá CM 02926 TS lúc này có ngư dân L.T.T và T.V.Đ (cùng trú xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời), vụ tấn công này không gây thiệt hại. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, có 6 người đi trên vỏ lãi composite tiếp cận tàu CM 02926 TS rồi dùng gậy đánh bị thương các thuyền viên; đồng thời lấy đi tài sản trị giá khoảng 8 triệu đồng. Ngay sau đó, vụ việc được báo đến cơ quan chức năng.

Qua điều tra, ngày 4.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã khởi tố 5 bị can. Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 21.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Y Răn (ngụ xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tình trạng mất an ninh, trật tự trên biển cũng xảy ra tương tự tại H.U Minh (Cà Mau) khi ngày 5.12.2023, anh Lê Hoàng Hận điều khiển tàu cá CM 91296 TS thả ốc bẫy mực trên vùng biển địa phương thì xuất hiện nhiều tàu cá khác ngăn cản không cho hoạt động. Tàu của ngư dân Hận bị tàu cá CM 92282 TS đâm vào làm gãy trụ buộc dây. Cùng ngày, cũng tại vùng biển H.U Minh, tàu cá CM 06377 TS do ngư dân Lê Quốc Huy điều khiển đang thả ốc bẫy mực cũng bị nhiều tàu cá khác đến ngăn cản và tấn công làm thủng mũi tàu.

Đến ngày 12.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh đã tiếp nhận vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc. Trong đó, Huỳnh Hoài Phương (ngụ tại địa phương) thừa nhận hành vi tấn công 2 tàu cá nói trên. Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh cũng đã cho trưng cầu giám định tài sản đối với 3 tàu cá CM 91296 TS, CM 92282 TS, CM 06377 TS để tiến hành xử lý.

Tàu cá bị ném bom xăng bốc cháy, chìm xuống biển ngày 2.1.2024

Gia Bách

Tuy nhiên, trong lúc chưa xử lý xong vụ việc xảy ra ngày 5.12.2023 thì ngày 2.1.2024, chiếc tàu cá CM 91296 TS đang neo đậu trên vùng biển thuộc H.U Minh bị 4 người điều khiển vỏ lãi composite tiếp cận rồi ném bom xăng, khiến tàu cá bị cháy và chìm xuống biển. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ việc.

Khẩn trương xử lý nghiêm

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, chỉ tính từ ngày 8.11.2023 đến 2.1.2024, đã có 13 vụ tàu cá của ngư dân bị tấn công bằng bom xăng, ná thun, vỏ chai… khi hoạt động trên vùng biển Cà Mau. Qua đó, làm ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe của ngư dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tấn công được xác định là do tranh chấp ngư trường, thậm chí có dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi.

Ngày 9.1 vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển tỉnh này. Đồng thời, kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ NN-PTNT chỉ đạo các lực lượng chức năng trên biển (biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư...) phối hợp hỗ trợ tỉnh trong công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp ngư trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các địa phương và các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc. Đối với trường hợp đã rõ nghi phạm và hành vi, khẩn trương đưa ra xét xử theo quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, không để phát sinh điểm nóng.