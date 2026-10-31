Cà Mau làm rõ trách nhiệm liên quan giải quyết hồ sơ đất đai trễ hạn

Ngày 31.10, theo báo cáo phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau của Sở Nông nghiệp - Môi trường, từ ngày 1.7.2025 - 30.9.2026, 8 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực tiếp nhận 91.446 hồ sơ, đã giải quyết 85.331 hồ sơ.

Trong số đã giải quyết, tỷ lệ trước hạn và đúng hạn đạt 98,94%; còn 901 hồ sơ giải quyết quá hạn. Hồ sơ trễ hạn tập trung tại Chi nhánh Bạc Liêu với 442 hồ sơ, Hòa Bình 275 hồ sơ và Vĩnh Lợi 176 hồ sơ. Ngoài ra, 3.734 hồ sơ đang giải quyết đều còn trong thời hạn theo báo cáo.

Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau ghi nhận 901 hồ sơ đất đai đã giải quyết nhưng trễ hạn ẢNH: G.B

Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau cho biết hồ sơ địa chính hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin giữa tài liệu lưu trữ, giấy chứng nhận và dữ liệu điện tử có trường hợp chưa thống nhất. Việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc, diện tích, ranh giới đất vì thế mất nhiều thời gian.

Nhân lực tại một số đơn vị còn hạn chế so với khối lượng công việc; việc kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan thuế có lúc gián đoạn.

Bên cạnh những khó khăn này, báo cáo chỉ rõ công tác theo dõi, đôn đốc tại một số đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên; phân công trách nhiệm từng khâu chưa chặt chẽ.

Đáng chú ý, việc hướng dẫn tại một số khâu tiếp nhận chưa đầy đủ, chưa thống nhất, chưa làm rõ ngay từ đầu những giấy tờ cần bổ sung. Điều này khiến hồ sơ phải hoàn thiện nhiều lần, làm tăng thời gian xử lý và chi phí đi lại của người dân.

Tại 8 chi nhánh, báo cáo ghi nhận 4.843 hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện. Sở yêu cầu phân tích nguyên nhân từng trường hợp, đồng thời chấn chỉnh chất lượng hướng dẫn ngay từ khâu tiếp nhận.

Cũng theo báo cáo, việc phối hợp giữa UBND cấp xã, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, bộ phận tiếp nhận và cơ quan thuế trong một số trường hợp chưa kịp thời, chưa đồng bộ. Đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ liên thông có lúc chưa rõ ràng, làm phát sinh thời gian chờ giữa các khâu.

Để khắc phục, Sở yêu cầu rà soát từng hồ sơ quá hạn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm cơ quan, cá nhân liên quan và thời hạn hoàn thành; ưu tiên xử lý các hồ sơ quá hạn còn chưa giải quyết trong quý 4/2026.

Với hồ sơ liên quan nghĩa vụ tài chính, phải làm rõ đang ở khâu nào, thời điểm chuyển thông tin, tình trạng tiếp nhận, phản hồi và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý.

Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp - Môi trường nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cách tính thời gian giải quyết thủ tục, theo hướng tính cả thời gian xác định nghĩa vụ tài chính, niêm yết công khai thông báo mất giấy chứng nhận và phối hợp của các cơ quan liên quan vào tổng thời gian giải quyết.

Cùng với đó, cần quy định cụ thể thời gian từng công đoạn, trách nhiệm phối hợp để việc theo dõi tiến độ, đánh giá hồ sơ đúng hạn và quá hạn được thống nhất, minh bạch.

Sở yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, viên chức trực tiếp thụ lý; theo dõi kết quả khắc phục và thực hiện trách nhiệm xin lỗi theo quy định đối với hồ sơ đất đai trễ hạn.