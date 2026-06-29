Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết 1.900 thủ tục hành chính

Ngày 29.6, báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết 1.900/2.143 thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm từ 20-60% so với quy định.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết 1.900/2.143 thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm từ 20-60% so với quy định ẢNH: G.B

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, Cà Mau đã tích hợp 1.061 thủ tục hành chính toàn trình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; 1.082 thủ tục hành chính còn lại được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến một phần.

Kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt hơn 87% ở cấp tỉnh và hơn 96% ở cấp xã, không bao gồm hồ sơ nộp trực tuyến của ngành dọc.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và sắp xếp tổ chức bộ máy. Lũy kế đến nay, Cà Mau đã thành lập, tổ chức lại hoặc chuyển nguyên trạng 1.013 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau đạt 89,85%; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 83,27%. Cả hai chỉ số đều xếp thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 20 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Đến nay, Cà Mau đã tích hợp 1.061 thủ tục hành chính toàn trình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Minh Luân, thông tin thêm, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục kiểm soát chặt công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những văn bản không còn phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng được quan tâm nhằm từng bước nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Ông Luân cũng chỉ ra một số hạn chế như một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; chưa nhận thức đầy đủ vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một số công chức, viên chức chưa chú trọng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian tới, việc khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên sẽ là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.