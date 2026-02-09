Chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng trung tâm dịch vụ công: Phường Diên Hồng nói gì?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chợ Nguyễn Tri Phương được gắn bảng thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng (chợ Nguyễn Tri Phương). Điều này khiến nhiều người thắc mắc: có phải chợ Nguyễn Tri Phương đổi tên?

Chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng khiến nhiều người dân thắc mắc ẢNH: FB ĐẶNG VĂN NHÂN

Sáng 9.2, đại diện UBND phường Diên Hồng cho biết, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở thực hiện Đề án số 214 và Quyết định số 4999 của UBND phường Diên Hồng.

Trung tâm trực thuộc UBND phường Diên Hồng, gồm 3 phòng chuyên môn là: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, dịch vụ; Phòng Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, quản lý chợ và Phòng Thể dục thể thao, Môi trường, đô thị; có hơn 10 trụ sở hoạt động.

Trên cơ sở đó, trụ sở chợ Nguyễn Tri Phương được chuyển giao về cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng tiếp nhận và quản lý sau khi được thành lập.

"Việc thực hiện chủ trương sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiện nay chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng", UBND phường Diên Hồng nhấn mạnh.

Tên gọi chợ Nguyễn Tri Phương vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế ẢNH: PHƯỜNG DIÊN HỒNG

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ. Do đó, việc sửa chữa bảng hiệu cũ để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động là đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, việc thay đổi bảng hiệu hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của các hộ tiểu thương cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại chợ Nguyễn Tri Phương. Phường khẳng định tên "chợ Nguyễn Tri Phương" truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành thành phố để thực hiện việc sử dụng các bảng tên đơn vị một cách đồng bộ theo quy định.