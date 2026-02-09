Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng trung tâm dịch vụ công: Phường Diên Hồng nói gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/02/2026 10:46 GMT+7

Mạng xã hội đang xôn xao hình ảnh chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. UBND phường Diên Hồng vừa chính thức lên tiếng.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chợ Nguyễn Tri Phương được gắn bảng thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng (chợ Nguyễn Tri Phương). Điều này khiến nhiều người thắc mắc: có phải chợ Nguyễn Tri Phương đổi tên?

Chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng trung tâm dịch vụ công: Phường Diên Hồng nói gì? - Ảnh 1.

Chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng khiến nhiều người dân thắc mắc

ẢNH: FB ĐẶNG VĂN NHÂN

Sáng 9.2, đại diện UBND phường Diên Hồng cho biết, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở thực hiện Đề án số 214 và Quyết định số 4999 của UBND phường Diên Hồng.

Trung tâm trực thuộc UBND phường Diên Hồng, gồm 3 phòng chuyên môn là: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, dịch vụ; Phòng Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, quản lý chợ và Phòng Thể dục thể thao, Môi trường, đô thị; có hơn 10 trụ sở hoạt động.

Trên cơ sở đó, trụ sở chợ Nguyễn Tri Phương được chuyển giao về cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng tiếp nhận và quản lý sau khi được thành lập.

"Việc thực hiện chủ trương sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiện nay chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng", UBND phường Diên Hồng nhấn mạnh.

Chợ Nguyễn Tri Phương gắn bảng trung tâm dịch vụ công: Phường Diên Hồng nói gì? - Ảnh 2.

Tên gọi chợ Nguyễn Tri Phương vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế

ẢNH: PHƯỜNG DIÊN HỒNG

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ. Do đó, việc sửa chữa bảng hiệu cũ để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động là đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, việc thay đổi bảng hiệu hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của các hộ tiểu thương cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại chợ Nguyễn Tri Phương. Phường khẳng định tên "chợ Nguyễn Tri Phương" truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành thành phố để thực hiện việc sử dụng các bảng tên đơn vị một cách đồng bộ theo quy định.

Tin liên quan

Tiệc tất niên ở góc công viên TP.HCM, nhạc xuân rộn ràng: Hơn 500 người cùng ăn tết

Tiệc tất niên ở góc công viên TP.HCM, nhạc xuân rộn ràng: Hơn 500 người cùng ăn tết

Hơn 500 người dân cùng ngồi lại trong bữa cơm tất niên, nhiều công nhân vệ sinh, người khó khăn lần đầu cảm nhận trọn vẹn không khí tết giữa tiếng nhạc xuân.

Tất niên xóm suốt 16 năm: Không nhà hàng, mỗi nhà góp một món

TP.HCM: Phường Diên Hồng mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Khám phá thêm chủ đề

Chợ Nguyễn Tri Phương phường diên hồng bảng tên chợ nguyễn tri phương đổi tên chợ nguyễn tri phương trung tâm cung ứng dịch vụ công dịch vụ công TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận