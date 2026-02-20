Cà Mau: Lập biên bản 4 quản trị viên nhóm Zalo báo chốt giao thông

Ngày 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), tin từ Công an xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 quản trị viên, vận hành nhóm Zalo mang tên "Giao Thông Hồng Dân". Nhóm này chuyên thông báo chốt giao thông.

Nhóm này có hơn 1.000 thành viên tham gia, với mục đích chính là "canh đường" trên mạng xã hội. Nội dung hoạt động tập trung cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhắm vào hoạt động của Tổ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại xã Hồng Dân.

Công an xã Hồng Dân làm rõ đối với 1 trong 4 quản trị viên của nhóm Zalo chuyên báo chốt giao thông ẢNH: CACC

Các thông tin về vị trí chốt, lịch trình làm nhiệm vụ được trao đổi liên tục trong nhóm, tạo thành một kênh cảnh báo nội bộ trên không gian mạng. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi không đúng quy định về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và làm rõ đối với 4 người giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm Zalo gồm: H.M.N (30 tuổi), V.M.T, D.Đ.T (cùng 20 tuổi) và P.V.H (19 tuổi, tất cả đều ở xã Hồng Dân).

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an xã Hồng Dân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người này về hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Hành vi trên được quy định tại điểm e, khoản 3, điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Việc xử lý các quản trị viên nhóm Zalo chuyên báo chốt giao thông thể hiện động thái quyết liệt của lực lượng chức năng trước tình trạng lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ, phát tán thông tin liên quan hoạt động tuần tra, kiểm soát ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.