Cà Mau lắp hơn 120 biển cấm thiết bị bay không người lái

Ngày 3.11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã phối hợp các địa phương lắp đặt hơn 120 biển báo cấm thiết bị bay không người lái, flycam tại những khu vực trọng điểm, thuộc phạm vi cấm bay và hạn chế bay của sân bay Cà Mau.

Biển báo tập trung nhiều nhất tại 4 phường trung tâm gồm Tân Thành, An Xuyên, Hoà Thành, Lý Văn Lâm; cùng 10 xã: Lương Thế Trân, Hồ Thị Kỷ, Trần Văn Thời, Tân Lộc, Khánh An, Khánh Bình, Đá Bạc, Phong Thạnh, Định Thành và An Trạch.

Công an Cà Mau lắp hơn 120 biển cấm flycam quanh sân bay ẢNH: G.B

Các biển được đặt ở vị trí người dân dễ quan sát, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị. Việc lắp biển nhằm kiểm soát hoạt động bay tự phát có thể ảnh hưởng đến khu vực tĩnh không, bảo đảm an toàn cho hoạt động của sân bay.

Một số biển còn tích hợp mã QR để người dân tra cứu chi tiết danh mục khu vực cấm bay, các quy định pháp luật liên quan và cẩm nang tuyên truyền.

Trước đó, Công an phường An Xuyên phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với ông P.T.A (thường trú phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) về hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 10 điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Việc sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái sai quy định tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và an toàn hàng không. Các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ quy định trước khi vận hành thiết bị phục vụ công việc.

Theo thông tin được cung cấp, các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái chưa được cấp phép, bay sai quy định có thể bị phạt từ 2 triệu đến 40 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.