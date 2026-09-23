Cà Mau lên kế hoạch cưỡng chế đất liên quan Công ty Âu Vững II

Dự kiến cưỡng chế trong 2 ngày

Ngày 23.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch cưỡng chế thi hành án đối với Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II (viết tắt Công ty Âu Vững II, lô A1, đường số 3, Khu công nghiệp Láng Trâm, ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau). Thời gian cưỡng chế dự kiến từ 8 giờ 30 ngày 29 - 30.9.2026.

Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau họp bàn kế hoạch cưỡng chế thi hành án Công ty Âu Vững II ẢNH: CTV

Tài sản dự kiến kê biên hơn 19.485 m2 đất tại ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, cùng tài sản gắn liền với đất. Diện tích này gồm 213,70 m2 đất bảo lưu lộ giới; 491,8 m2 đất và 18.780 m2 đất có nhà xử lý nước thải, 1 nhà xưởng, 1 nhà ăn, một phần nhà vệ sinh, 1 hồ nước cấp và 1 giếng nước ngầm.

Việc cưỡng chế nhằm thi hành Bản án số 244/2022/DS-PT ngày 21.4.2022 của TAND cấp cao tại TP.HCM; Bản án số 09/2020/DS-ST ngày 18.9.2020 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 11/2022/QĐ-SCBSBA ngày 25.5.2022 của TAND tỉnh Bạc Liêu (nay là TAND tỉnh Cà Mau).

Theo nội dung bản án, Công ty Âu Vững II phải trả cho ông Đỗ Ngọc Quí giá trị quyền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng; hoàn trả chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ 101 triệu đồng và chi phí định giá tài sản 220 triệu đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án đến khi thi hành xong, hằng tháng, công ty còn phải chịu tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định.

Công ty Âu Vững II được tiếp tục sử dụng và có quyền đăng ký kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 19.485 m2 đất sau khi thực hiện xong nghĩa vụ trả giá trị quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Ngọc Quí.

Ngoài ra, Công ty Âu Vững II còn phải thi hành cho nhiều người được thi hành án khác số tiền hơn 185 tỉ đồng và nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch tổng cộng 590,819 triệu đồng. Cơ quan thi hành án sẽ kê biên, xử lý sau.

Công ty đang đóng cửa, ngưng hoạt động

Trong quá trình giải quyết, Công ty Âu Vững II trình bày không lấy đất của ông Đỗ Ngọc Quí mà phần đất này được cơ quan chức năng thu hồi, giao cho công ty.

Năm 2017, UBND tỉnh Bạc Liêu cho Công ty Âu Vững II thuê đất theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 10.1.2017. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũng cấp 2 giấy phép để công ty xây dựng một số công trình thuộc dự án.

Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 15.1.2018, điều chỉnh diện tích đất cho công ty thuê. Tuy nhiên, theo Công ty Âu Vững II, 2 giấy phép xây dựng không được điều chỉnh, vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và vẫn có phần đất của ông Đỗ Ngọc Quí. Do đó, công ty không đồng ý thi hành trả tiền cho ông Quí theo bản án.

Ngày 31.7.2026, bà Tạ Ngọc Âu Trang, đại diện theo ủy quyền của công ty, trình bày công ty đã biết sẽ thực hiện nghĩa vụ; đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau xác minh điều kiện thi hành án đúng quy định. Trường hợp công ty có điều kiện thi hành đối với nội dung nào thì sẽ phối hợp thực hiện theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận thông báo, ngày 10.8.2026, bà Trang có đơn đề nghị điều chỉnh thời gian xác minh tài sản với lý do xuất cảnh sang Úc. Chấp hành viên nhận định đương sự không hợp tác, có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành nên việc áp dụng biện pháp cưỡng chế là cần thiết.

Theo kế hoạch, Công ty Âu Vững II hiện đóng cửa, ngưng hoạt động. Địa điểm thực hiện cưỡng chế giáp quốc lộ 1A, giao thông qua lại đông đúc, người dân hiếu kỳ có thể tập trung đông.

Lực lượng tham gia gồm Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, Phòng PC10 Công an tỉnh Cà Mau, Viện KSND tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan chuyên môn. Công ty Điện lực Cà Mau được đề nghị cử cán bộ chuyên môn cắt điện dẫn đến nơi bị cưỡng chế. Bệnh viện đa khoa Giá Rai được đề nghị phân công 1 kíp sơ cấp cứu. Kế hoạch dự trù chi phí cưỡng chế 200 triệu đồng.

Ngày 3.11.2025, bà Âu Ngọc Vững (57 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Âu Vững II, bị TAND khu vực 1 tỉnh Cà Mau tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội hủy hoại tài sản. Bà Vững từng được biết đến là một nữ "đại gia" thủy sản có tiếng ở Cà Mau. Năm 2015, bà Vững gây xôn xao dư luận miền Tây khi thuê máy bay để rước dâu trong ngày đám cưới của con trai.



