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Giáo dục

Cà Mau: Một thí sinh thừa nhận dùng điện thoại khi làm bài thi tốt nghiệp THPT

Gia Bách
Gia Bách
Sau nhiều ngày thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 20.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết cơ quan công an đã xác định được người đăng tải thông tin phản ánh tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Cà Mau trên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, thí sinh T.T.Q, học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ, thừa nhận sử dụng điện thoại trong thời gian làm bài thi.

Cà Mau: Một thí sinh thừa nhận dùng điện thoại khi thi tốt nghiệp THPT- Ảnh 1.

Thông tin thí sinh T.T.Q sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang lan truyền mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT sẽ thực hiện các bước xử lý theo quy chế. Theo nguồn tin, kết quả thi của thí sinh vi phạm sẽ bị hủy; các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng được xem xét, xử lý theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất, Sở GD-ĐT sẽ báo cáo UBND tỉnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung cho rằng thí sinh T.T.Q, học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, đã sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán.

Theo nội dung được đăng tải, nhiều thí sinh cùng phòng thi nhìn thấy sự việc nhưng không báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người phản ánh với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại và đến ngày hôm sau chiếc điện thoại được cho là đã bị thu giữ.

Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền dữ liệu điểm thi tốt nghiệp được cho là của thí sinh Q., gồm điểm 10 môn toán, 6 điểm môn ngữ văn, 4,10 điểm môn vật lý và 5,85 điểm môn hóa học. Người đăng tải cho rằng đây là điểm 10 môn toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngoài dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mạng xã hội còn chia sẻ kết quả hai lần thi thử của thí sinh này, lần thứ nhất đạt tổng 15,75 điểm và lần thứ hai đạt 27,75 điểm.


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