Cà Mau: Năm 2023 khởi tố 762 vụ án với 1.070 bị can

Ngày 25.5, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thi hành.



Tại buổi triển khai, thượng tá Lê Tấn Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, như về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn công tác bảo đảm ANTT. Đặc biệt là trong tình hình quốc tế, trong nước và tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Năm 2023, toàn tỉnh Cà Mau đã khởi tố 762 vụ án, 1.070 bị can, tăng 75 vụ và tăng 138 bị can so với năm 2022. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố 514 vụ với 680 bị can. Chiếm tỷ lệ cao là tội cắp tài sản, chiếm hơn 35%; cố ý gây thương tích, chiếm 20,62%; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm 13,81%.

Riêng về tệ nạn xã hội, cơ quan chức năng đã khởi tố 42 vụ với 128 bị can (tập trung là hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc); xử phạt 1.203 vụ, 5.421 người (đánh bạc) với số tiền gần 9,8 tỉ đồng. Về tội phạm ma túy, cơ quan công an các cấp đã khởi tố 169 vụ, 226 bị can; xử phạt 889 vụ, liên quan 1.109 người sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng…

Tháng 9.2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau khởi tố và bắt giam nhóm người đột nhập tiệm vàng trộm tài sản là hơn 4 kg vàng G.B.

Thượng tá Lê Tấn Vinh cho rằng việc bố trí, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm hỗ trợ lực lượng công an cả nước nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng. Trong đó, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở sẽ mang lại những tác động tích cực và hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT.