Cà Mau: Nhân viên y tế Phú Tân bị nợ lương, sống chật vật

Hụt nguồn kéo dài, nhân viên y tế bị nợ lương

Tình trạng thiếu hụt kinh phí, nợ lương tại Trung tâm y tế khu vực Phú Tân (Cà Mai) không phải mới phát sinh trong thời gian ngắn. Ngày 8.1, ông Mạc Hoàng Nhủ, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Phú Tân, cho biết từ năm 2023 sang năm 2024, đơn vị đã hụt nguồn kinh phí hơn 8 tỉ đồng. Sang năm 2025, khoản hụt tiếp tục phát sinh khoảng 1,8 tỉ đồng.

Hơn 120 nhân viên y tế Phú Tân bị nợ lương nhiều tháng vì hụt nguồn kinh ẢNH: G.B

Nguồn thu không đủ bù chi, trung tâm phải mượn chi phí cấp trên để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này không thể kéo dài. Hệ quả là tiền lương của cán bộ, nhân viên từ tháng 9 đến tháng 12.2025 không được chi trả. Bước sang tháng 1.2026, khoản nợ lương đã kéo dài 4 tháng liên tiếp.

Theo lãnh đạo trung tâm, tiền trực mới chỉ được chi cho một số tháng, phần còn lại đến nay vẫn chưa có nguồn. Riêng dự chi tiền lương cho số nhân viên đang thiếu hụt đã lên hơn 6 tỉ đồng, nhưng đơn vị chưa thể cân đối để thanh toán.

"Trung tâm đang làm tờ trình xin Sở Y tế và UBND tỉnh cấp bổ sung nguồn. Thực tế hiện tại, chúng tôi chưa có nguồn nào để chi lương cho cán bộ, nhân viên", ông Nhủ nói.

Thông cảm cũng thành bế tắc

Phía sau những con số tài chính là đời sống chật vật của hơn 120 con người đang làm việc tại Trung tâm y tế khu vực Phú Tân. Một bác sĩ công tác tại đây cho biết, nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất là điều dưỡng và những gia đình cả hai vợ chồng cùng làm việc tại đơn vị.

"Hơn 4 tháng nay không có lương, không tiền trực, mỗi ngày đi làm phải tự bỏ tiền túi đổ xăng", vị bác sĩ chia sẻ.

Theo phản ánh của một số nhân viên, tâm lý chán nản đang ngày càng rõ rệt khi tình trạng nợ lương kéo dài nhưng chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc khắc phục. Một nhân viên y tế giấu tên nói rằng, làm nghề y vốn đã quen với trực ngày, trực đêm, nhưng "đi làm mà hơn 4 tháng không có lương thì rất khó trụ. Muốn ăn hộp cơm, uống ly nước hay đổ lít xăng cũng phải đi mượn tiền", người này nói.

Sự cảm thông ban đầu với khó khăn chung của trung tâm đang dần nhường chỗ cho nỗi bế tắc. Nhiều nhân viên cho biết, họ từng chia sẻ và thông cảm với khó khăn chung của trung tâm trong những tháng đầu nhưng khi thời gian kéo dài, áp lực mưu sinh ngày càng lớn.

Một điều dưỡng tại trung tâm thừa nhận, nhiều người từng sẵn sàng chia sẻ trong vài tháng đầu nhưng việc nợ lương kéo dài khiến cuộc sống ngày càng khó xoay xở. "Càng thông cảm thì càng khó cho chính mình, khi đến nay vẫn chưa thấy hướng giải quyết rõ ràng cho khoản nợ lương của năm trước", điều dưỡng này nói.

Trong khi đó, một cán bộ y tế khác chia sẻ, gia đình và con cái ở nhà cần được đảm bảo mức sống tối thiểu để họ yên tâm công tác.

Gánh nặng tài chính đang chờ được phê duyệt

Trung tâm y tế khu vực Phú Tân hiện có hơn 120 cán bộ, nhân viên, bao gồm khối điều trị, y tế dự phòng và lao động hợp đồng. Tổng chi phí tiền lương, phụ cấp và các khoản liên quan mỗi tháng gần 2 tỉ đồng.

Theo phản ánh, suốt năm 2025, nhiều cán bộ, nhân viên chưa được nhận tiền trực. Riêng tiền lương, từ tháng 9 đến tháng 12.2025 chưa được chi trả và đến đầu năm 2026, tình trạng nợ lương vẫn chưa được tháo gỡ.

Ngày 8.1, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết: " Vừa rồi có bổ sung kinh phí cho Trung tâm y tế khu vực Phú Tân 1,8 tỉ, nhưng không đủ chi trả. Trung tâm đang làm tờ trình xin bổ sung thêm và đã gửi Sở Tài chính vào sáng 8.1".

Câu chuyện nợ lương tại Trung tâm y tế khu vực Phú Tânkhông chỉ là bài toán tài chính của một đơn vị, mà còn là áp lực âm ỉ đè lên đội ngũ đang trực tiếp chăm sóc sức khỏe người dân, trong khi chính họ phải chật vật xoay xở cho cuộc sống của mình.