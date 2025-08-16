Công ty Phúc Thịnh Bình Định bất ngờ đóng cửa, hàng trăm lao động bị nợ lương

Ngày 16.8, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai xác nhận đang hỗ trợ pháp lý cho người lao động liên quan đến vụ Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nợ lương. Theo thống kê ban đầu, doanh nghiệp này đang nợ lương, bảo hiểm xã hội và các khoản hợp tác sản xuất với tổng số tiền hơn 7,1 tỉ đồng.

Người lao động lao đao vì bị nợ lương

Khoảng tháng 6.2025, hàng chục công nhân đã tập trung trước trụ sở công ty ở KCN Nhơn Hòa (P.An Nhơn Nam, TX.An Nhơn, Gia Lai) yêu cầu trả lương và bảo hiểm xã hội. Sau khi được cơ quan chức năng hòa giải, người lao động chấp nhận chờ đến ngày 30.6 để công ty giải quyết.

Công ty Phúc Thịnh Bình Định đóng cửa, hàng trăm lao động bị nợ lương ẢNH: TRIỆU THANH

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, phía Công ty Phúc Thịnh Bình Định cam kết trả 50% nợ bảo hiểm xã hội (hơn 319 triệu đồng) trước ngày 31.7.2025, phần còn lại trước 30.8.2025. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7, nhà xưởng đã đóng cửa, công nhân nghỉ việc, phần lớn tài sản đã thế chấp ngân hàng. Ngày 31.7, khoảng 40 lao động tiếp tục tập trung tại trụ sở công ty để đòi quyền lợi vì bị nợ lương.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, Công ty Phúc Thịnh Bình Định hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ, tre, nứa; gia công cơ khí và đan nhựa giả mây. Hiện doanh nghiệp khó có khả năng chi trả, nguy cơ phá sản rất cao. Trong trường hợp tài sản bị phát mãi, lương công nhân sẽ được ưu tiên, nhưng thủ tục pháp lý kéo dài và phức tạp. Công đoàn đã hướng dẫn người lao động chuẩn bị hồ sơ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi.

Không chỉ công nhân, nhiều hộ gia đình hợp tác gia công sản phẩm cũng bị nợ tiền. Chị N.T.B.L (xã Tây Sơn, Gia Lai) cho biết đã lập tổ sản xuất 18 thành viên để gia công cho công ty nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được thanh toán số tiền 150 triệu đồng. "Tôi không biết xoay xở thế nào để trả cho anh em trong tổ", chị L. lo lắng.

Đối tác cũng khốn đốn vì bị nợ

Không chỉ công nhân, nhiều đối tác hợp tác gia công với Công ty Phúc Thịnh Bình Định cũng rơi vào cảnh lao đao vì bị nợ lương, nợ hợp đồng.

Ngày 16.8, bà Phạm Thị Bích Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Tấn Đạt (xã Tuy Phước, Gia Lai), cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an liên quan đến việc Công ty Phúc Thịnh Bình Định nợ hàng tỉ đồng.

Theo bà Hạnh, từ năm 2024, Công ty Tấn Đạt bắt đầu nhận gia công sản phẩm cho Công ty Phúc Thịnh Bình Định. Thời gian đầu, việc thanh toán diễn ra đúng hạn, giúp doanh nghiệp duy trì việc làm cho hàng trăm lao động. Nhưng từ cuối năm 2024, dù đã hoàn thành đơn hàng, công ty này không còn thanh toán như cam kết.

"Nhiều lần tôi gọi đòi nợ, nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn. Dịp tết vừa rồi, tôi buộc phải vay ngân hàng 700 triệu đồng để trả lương cho công nhân. Đến nay, phía Phúc Thịnh còn nợ chúng tôi 2,341 tỉ đồng", bà Hạnh bức xúc.

Giám đốc công ty thừa nhận khó khăn, nguy cơ phá sản

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn An thừa nhận Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định rơi vào khủng hoảng tài chính, thua lỗ do thị trường bấp bênh, hàng hóa khó tiêu thụ.

"Người lao động bức xúc là điều dễ hiểu. Hiện công ty đang tìm cách bán cổ phần hoặc tài sản, nhà xưởng để trả nợ lương. Nếu không thành công, chúng tôi buộc phải tuyên bố phá sản", ông An nói.

Các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn người dân khởi kiện ẢNH: TRIỆU THANH

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, tính đến tháng 8.2025, Công ty Phúc Thịnh Bình Định còn nợ lương người lao động 2,33 tỉ đồng; nợ Công ty Tấn Đạt 2,341 tỉ đồng; nợ các hộ gia đình, cá nhân bên ngoài khoảng 2,5 tỉ đồng. Tổng số nợ vượt 7,1 tỉ đồng.

Trước tình hình doanh nghiệp đóng cửa, nợ lương kéo dài, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an vào cuộc, giám sát, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, đồng thời giữ ổn định an ninh trật tự tại KCN Nhơn Hòa.

Song song đó, Ban Quản lý phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai hướng dẫn công nhân làm thủ tục khởi kiện, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản, tránh thất thoát.