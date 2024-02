Cà Mau: Nhậu xong bơi qua sông về nhà bị đuối nước tử vong

Ngày 7.2, tin từ UBND xã Khánh Hòa, H.U Minh, Cà Mau cho biết ông N.V.N (37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa) được xác định tử vong do đuối nước. Do đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.



Trước đó, khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, người dân ở ấp 8, xã Khánh Hòa đi thăm lú (dụng cụ bắt tôm cá) trên tuyến sông Hậu Kênh Kim Đài (thuộc ấp 7, xã Khánh Hòa), phát hiện có thi thể nam trôi trên sông.

Vụ việc được báo đến cơ quan chức năng, ngay sau đó thi thể được xác định là N.V.N.

Theo UBND xã Khánh Hòa, gia đình nạn nhân xác định nguyên nhân tử vong là do đuối nước nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi và không yêu cầu xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Cũng theo gia đình nạn nhân, ông N.V.N thường ngày sau khi uống rượu, bia hay bơi qua sông về nhà.