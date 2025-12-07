Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Gia Bách
07/12/2025 15:44 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ mới cho Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 7.12, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ mới cho Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác lập rõ trách nhiệm từng vị trí trong giai đoạn điều hành cuối nhiệm kỳ.

Theo quyết định, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh này, tiếp tục phụ trách chung, điều hành toàn diện mọi mặt công việc của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, công tác thanh tra - kiểm tra, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tâm (trái), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định điều động ông Lữ Quang Ngời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau vào ngày 17.11.2025

ẢNH: G.B

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được giao hỗ trợ Chủ tịch tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công. Ông Bi đồng thời phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trực tiếp theo dõi các dự án trọng điểm như Cảng hàng không Cà Mau, tuyến cao tốc đến Đất Mũi, đường dẫn và cảng Hòn Khoai, đường ven biển.

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 2.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Ở nhóm lĩnh vực xã hội, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giúp Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh chỉ đạo về GD-ĐT; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; khoa học và công nghệ; cải cách hành chính; chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đảm trách lĩnh vực tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn; theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hộ và các làng nghề. Đồng thời được giao trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan đến phòng chống lụt bão, thiên tai, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 4.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Trong khối công nghiệp - thương mại, Phó chủ tịch Huỳnh Chí Nguyện trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 5.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; trực tiếp chỉ đạo và ký văn bản thuộc các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch, thi đua - khen thưởng; phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách người có công; quản lý nhà nước về công tác thanh niên và chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được giao.

Cà Mau phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 6.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc phân công lại nhiệm vụ nhằm bảo đảm tính thông suốt trong điều hành. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh trong bối cảnh nhiều chương trình, dự án lớn của Cà Mau đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối nhiệm kỳ.

