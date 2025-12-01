Cà Mau đề xuất giữ hỗ trợ cho 2.085 nhân viên y tế cơ sở

Ngày 1.12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này vừa trình HĐND tỉnh giữ nguyên mức hỗ trợ hằng tháng cho 2.085 nhân viên y tế. Theo UBND tỉnh Cà Mau, lực lượng y tế ấp, khóm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống y tế cơ sở, là tuyến đầu thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe ngay trong cộng đồng. Đây cũng là mắt xích giúp ngành y tế duy trì hiệu quả công tác phòng bệnh, theo dõi sức khỏe ban đầu và kết nối dịch vụ y tế đến từng hộ dân.

Cà Mau đề xuất giữ hỗ trợ để giữ chân 2.085 nhân viên y tế cơ sở ẢNH: G.B.

Theo tờ trình, sau hợp nhất tỉnh với Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau hiện có 2.085 nhân viên y tế ấp, khóm được công nhận. Trước đó, tỉnh Cà Mau cũ có 1.082 nhân viên và tỉnh Bạc Liêu cũ có 1.003 nhân viên. Để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, tỉnh đề xuất giữ nguyên cơ chế chi hỗ trợ đã áp dụng trước đây.

Trong đó, mức hỗ trợ bằng 0,5 lần lương cơ sở/người/tháng được áp dụng cho nhân viên tại các xã khu vực III; xã vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo; ấp đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các địa bàn còn lại được áp dụng mức 0,3 lần lương cơ sở/người/tháng. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách này trong năm là hơn 18 tỉ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau cũng đánh giá mức chi này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tăng tương ứng khi điều chỉnh lương cơ sở. Việc tiếp tục duy trì mức hỗ trợ giúp bảo đảm chi phí hoạt động của nhân viên y tế cơ sở - những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là tại các vùng xa, vùng khó khăn.