Cà Mau: Tạm giữ nghi phạm trộm tài sản có 5 tiền án

Ngày 23.9, Công an TP.Cà Mau ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Lương (45 tuổi, ngụ Quảng Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, sáng 22.9, ông Q.M.M đến cơ quan công an trình báo bị trộm đột nhập vào phòng mình thuê ở Nhà khách Minh Hải lấy trộm ví, trong đó có hơn 21 triệu đồng và 500 USD.

Nguyễn Bá Lương có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa bị tạm giữ hình sự vì thực hiện vụ trộm ở Nhà khách Minh Hải vào đêm 21, rạng sáng 22.9 CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận vụ việc, Công an TP.Cà Mau phối hợp Phòng CSHS, Công an Cà Mau khám nghiệm hiện trường và lập tổ công tác vào cuộc điều tra. Đến rạng sáng 23.9, tức chưa đầy 24 giờ sau khi nhận tin báo, tổ công tác đã xác định Nguyễn Bá Lương là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Lúc này Lương đang ở nhà "vợ hờ" ở Hậu Giang. Sau đó cơ quan công an đã tiến hành mời Lương về làm rõ vụ việc.

Ban đầu, tại cơ quan công an, Lương quanh co, chối tội. Đến trưa 23.9, trước chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan công an thu thập được, Lương đã thừa nhận hành vi của mình.

Lương khai nhận, thủ đoạn của mình là vào các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng nghỉ, sau đó lợi dụng sự sơ hở của khách lưu trú sẽ đột nhập vào phòng trộm tài sản. Cụ thể, Lương khai đã phát hiện cửa ban công phòng ông Q.M.M. không khóa nên lẻn vào, lấy trộm tài sản rồi về Hậu Giang lẩn trốn.

Một lãnh đạo Công an TP.Cà Mau cho biết, Lương từ các địa phương phía bắc vào Cà Mau gây án nên ban đầu rất khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, khoanh vùng. Tuy nhiên, chính nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an TP.Cà Mau đã phá án nhanh. Qua tra dữ liệu, công an còn phát hiện Lương đã có 5 tiền án về tội trộm cắp.