Ngày 6.7, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy này vừa có quyết định thành lập 12 tổ công tác nhằm trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trực nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mỗi tổ công tác do một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc lãnh đạo chủ chốt của tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách từ 4 - 7 Đảng bộ cấp xã hoặc cơ quan trực thuộc.

Cà Mau thành lập 12 tổ công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở ẢNH: G.B

Cụ thể, Tổ 1 do ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, phụ trách các Đảng bộ: UBND tỉnh và P.An Xuyên, P.Hòa Thành và các xã Khánh Bình, Hồng Dân, Phong Hiệp, Phong Thạnh.

Tổ 2 do ông Lê Minh Ý, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, phụ trách các Đảng bộ: Công an tỉnh, xã U Minh, xã Đầm Dơi, P.Giá Rai, P.Phú Mỹ, P.Tân Thành, xã Khánh Lâm.

Tổ 3 do ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, phụ trách các cơ quan Đảng tỉnh và các xã Quách Phẩm, Tân Thuận, Cái Đôi Vàm, Thanh Tùng, Gành Hào.

Tổ 4 do ông Phan Thanh Duy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng, phụ trách các Đảng bộ: Quân sự tỉnh, P.Bạc Liêu, P.Lý Văn Lâm và các xã Châu Thới, Tạ An Khương, Khánh An, Hòa Bình.

Tổ 5 do ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Phú Tân, Định Thành, Vĩnh Phước, Nguyễn Phích, An Trạch và P.Láng Tròn.

Tổ 6 do bà Lê Thị Nhung, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Cái Nước, Lương Thế Trân, Trần Phán, Đá Bạc và P.Hiệp Thành.

Tổ 7 do ông Bùi Tấn Bảy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Thới Bình, Hồ Thị Kỷ, Phước Long, Long Điền, Ninh Thạnh Lợi.

Tổ 8 do ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Sông Đốc, Đất Mũi, Phan Ngọc Hiển, Vĩnh Mỹ và P.Vĩnh Trạch.

Tổ 9 do ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Vĩnh Lợi, Tân Lộc, Trí Phải, Biển Bạch, Tân Ân.

Tổ 10 do ông Huỳnh Hữu Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Thanh, Tân Tiến, Hưng Hội, Ninh Quới.

Tổ 11 do ông Trần Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Năm Căn, Khánh Hưng, Vĩnh Lộc, Đất Mới, Tam Giang.

Tổ 12 do ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm tổ trưởng, phụ trách các xã Tân Hưng, Đông Hải, Trần Văn Thời, Nguyễn Việt Khái, Hưng Mỹ.

Ngoài giám sát tiến độ và chất lượng đại hội, các tổ công tác có trách nhiệm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, công chức và người dân trước, trong và sau đại hội; hướng dẫn quy trình, thủ tục tổ chức theo đúng quy định của T.Ư và Tỉnh ủy; tham gia góp ý, thẩm định văn kiện, nhân sự, xử lý tình huống phát sinh (nếu có).