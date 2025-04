Bình Dương: Dự kiến bố trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm bí thư phường

Sáng 24.4, HĐND tỉnh Bình Dương thông qua nghị quyết về đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã có hướng dẫn bố trí, sắp xếp nhân sự tham gia cấp ủy, bí thư các xã, phường mới.

Theo đó, sau khi sáp nhập, Bình Dương có 91 ĐVHC cấp xã giảm xuống còn 36 xã, phường (12 xã và 24 phường; tỷ lệ giảm 60,4%). Trong đó, có 10 xã, phường trọng điểm ở 5 thành phố và 4 huyện.

Sau sáp nhập, phường Bình Dương là nơi có trụ sở Trung tâm hành chính TP.HCM (cơ sở 2) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, các phường, xã trọng điểm có vị trí quan trọng, quy mô về kinh tế, hạ tầng giao thông phát triển gồm: P.Bình Dương, P.Thủ Dầu Một (TP.Thủ Dầu Một hiện nay); P.Dĩ An (TP.Dĩ An), P.Lái Thiêu (TP.Thuận An); P.Tân Uyên (TP.Tân Uyên); P.Bến Cát (TP.Bến Cát); xã Bắc Tân Uyên (H.Bắc Tân Uyên); xã Bàu Bàng (H.Bàu Bàng); xã Phú Giáo (H.Phú Giáo) và xã Dầu Tiếng (H.Dầu Tiếng).

Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một hiện nay là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đề cao phẩm chất, đạo đức, tư duy sáng tạo... của bí thư xã, phường mới

Theo định hướng của Tỉnh ủy Bình Dương, công tác nhân sự cho các xã, phường sau khi sáp nhập phải được đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng, công tâm, đúng quy định.

Theo đó, Bình Dương dự kiến chuyển toàn bộ biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị xã, phường mới.

TP.Thuận An hiện nay đang có 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng thời tăng cường cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan cấp tỉnh về công tác tại xã, phường. Trong đó, cấp ủy viên cấp tỉnh (Tỉnh ủy viên) có thể được bố trí làm Bí thư Đảng ủy cấp xã. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, công nghệ thông tin tham gia cấp ủy khoảng 5% trở lên.

TP.Dĩ An hiện nay cũng đang có 1 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trường hợp đặc biệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể được bố trí làm Bí thư Đảng ủy ở những Đảng bộ có vị trí quan trọng, số lượng đảng viên và dân số đông, có quy mô kinh tế và hạ tầng giao thông đô thị phát triển (các xã, phường trọng điểm)...

Tính đến đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 42 Tỉnh ủy viên. Trong đó có 3 Ủy viên thường vụ đang giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An.