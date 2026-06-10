Cà Mau thành lập 13 phường, tăng động lực phát triển các vùng trọng điểm

Ngày 10.6, tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua Nghị quyết thành lập 13 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 13 xã hiện hữu. Đây là lần điều chỉnh trong cơ cấu đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh khi nhiều địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa rõ nét được định hướng chuyển sang mô hình quản lý đô thị.

Theo nghị quyết được thông qua, 13 phường được thành lập từ các xã: Sông Đốc, Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Lương Thế Trân, Cái Đôi Vàm, Gành Hào, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân và Vĩnh Lợi.

Gành Hào là một trong 13 xã được đề xuất thành lập phường theo chủ trương vừa được HĐND tỉnh Cà Mau thông qua ẢNH: G.B

Theo đề án của tỉnh, các địa phương được lựa chọn thành lập phường đều giữ vị trí quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị. Nhiều nơi hiện là trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá hoặc đầu mối giao thương của từng khu vực, tiểu vùng trong tỉnh.

Quá trình đô thị hóa tại các địa bàn này được đánh giá diễn ra khá rõ nét với dân cư tập trung đông, các hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề phi nông nghiệp phát triển. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp, cơ bản hình thành các đặc trưng của đơn vị hành chính đô thị.

Trong đó, xã Vĩnh Lợi được xác định là đô thị cửa ngõ phía bắc tỉnh Cà Mau, giữ vai trò trung tâm thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch của khu vực, đồng thời là điểm kết nối quan trọng với các tuyến giao thông liên vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi thành lập, các phường sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; nâng cao chất lượng quản lý đất đai, xây dựng, đô thị; phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Sau khi thành lập 13 phường, tỉnh Cà Mau không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 13 xã và tăng 13 phường. Theo đó, toàn tỉnh có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã và 22 phường.