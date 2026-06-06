Cà Mau trình HĐND xem xét thành lập 13 phường mới

Ngày 6.6, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét chủ trương thành lập phường từ các xã hiện hữu gồm: Sông Đốc, Năm Căn, Gành Hào, Hòa Bình, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Lương Thế Trân và Cái Đôi Vàm.

Tỉnh Cà Mau sẽ thành lập 13 phường mới từ các xã hiện hữu ẢNH: CTV

Theo đó, Cà Mau sẽ thành lập các phường từ các xã hiện hữu và không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã; chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 13 xã và tăng 13 phường. Toàn tỉnh vẫn duy trì 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã và 22 phường.

Kết quả lấy ý kiến người dân tại các địa phương cho thấy tỷ lệ đồng thuận đối với chủ trương thành lập phường đạt từ 79,70% đến 100%.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cả 13 xã đề nghị thành lập phường đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, phương án sắp xếp, tổ chức lại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh cũng đã được thống nhất để trình HĐND tỉnh xem xét.

Tỉnh Cà Mau hiện có diện tích tự nhiên 7.942,38 km²; dân số hơn 2,6 triệu người; có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 55 xã. Sau khi sắp xếp, số lượng khóm, ấp toàn tỉnh giảm từ 1.393 xuống còn 830 đơn vị, giảm 563 khóm, ấp (tương đương 40,42%).

Việc thành lập phường không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn hướng đến cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.