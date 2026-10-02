Cà Mau thêm phương pháp điều trị ung thư gan, giúp người bệnh bớt đi xa

Ngày 2.10, tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan (TACE) từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ theo đề án 1816-2026.

Người bệnh ung thư gan 36 tuổi ổn định sau can thiệp

Ngay sau đó, ê kíp bệnh viện trực tiếp thực hiện ca TACE đầu tiên trong giai đoạn 2 chuyển giao, với sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến trên.

Người bệnh là nam, 36 tuổi, tiền căn trước đó khỏe. Hồ sơ ghi nhận HBsAg dương tính, AFP 1.238,5 ng/ml, có khối u gan trái. Qua hội chẩn, người bệnh được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan và thực hiện TACE. Theo thông tin bệnh viện cung cấp, sau can thiệp, người bệnh diễn biến ổn định, chưa ghi nhận biến chứng.

Ê kíp Bệnh viện đa khoa Cà Mau thực hiện kỹ thuật nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU CUNG CẤP

Trước khi triển khai kỹ thuật này, những người bệnh có chỉ định TACE phải chuyển đến cơ sở đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị để tiếp tục điều trị. Việc triển khai tại Cà Mau bổ sung một phương pháp điều trị chuyên sâu, giúp hạn chế đi xa đối với những trường hợp phù hợp.

Theo số liệu bệnh viện cung cấp, năm 2025, đơn vị tiếp nhận 705 ca ung thư gan; 9 tháng đầu năm 2026 tiếp nhận 405 ca. Số trường hợp phải chuyển tuyến do chưa triển khai TACE là 105 ca.

Để chuẩn bị triển khai, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng/kỹ thuật viên được đào tạo giai đoạn 1 từ ngày 22.5 đến 22.8.2026. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 23.8 đến 31.12.2026, dự kiến hoàn tất chuyển giao vào cuối năm.

Hiện Bệnh viện đa khoa Cà Mau vẫn đang hoàn thiện chuyển giao. Ê-kíp tại chỗ đã được đào tạo, trực tiếp tham gia thực hiện và tiếp tục có sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia tuyến trên trong giai đoạn đầu.

Không phải người bệnh nào cũng phù hợp

TACE được cân nhắc cho một số người bệnh ung thư biểu mô tế bào gan sau hội chẩn. Việc lựa chọn dựa trên kích thước, số lượng, vị trí khối u, tình trạng mạch máu, chức năng gan, toàn trạng và các bệnh lý đi kèm.

Không phải tất cả người bệnh ung thư gan đều có thể thực hiện TACE. Những trường hợp chức năng gan suy giảm nặng, tình trạng toàn thân không phù hợp, có chống chỉ định liên quan đến mạch máu hoặc các bệnh lý khác có thể không được chỉ định, hoặc cần lựa chọn phương pháp điều trị khác.

TACE nhằm kiểm soát sự phát triển của khối u, giảm nguồn máu nuôi u, đưa thuốc điều trị tập trung hơn vào vùng tổn thương và bảo tồn tối đa phần gan lành. Phương pháp này không thể chữa khỏi mọi trường hợp ung thư gan.

Người bệnh cũng có thể phải can thiệp nhiều lần. Sau mỗi lần điều trị, bác sĩ đánh giá đáp ứng qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Nếu khối u còn tồn tại hoặc xuất hiện tổn thương mới, người bệnh vẫn phù hợp với phương pháp này, bác sĩ có thể cân nhắc thực hiện tiếp.

Sau can thiệp, người bệnh có thể đau bụng, sốt, mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn, tăng men gan tạm thời, đau tại vị trí chọc mạch. TACE vẫn có nguy cơ biến chứng, cần được theo dõi và xử trí kịp thời.

Theo Bệnh viện đa khoa Cà Mau, chi phí được cung cấp cho một lần thực hiện TACE hơn 25 triệu đồng. Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định; người bệnh chi trả phần đồng chi trả hoặc các khoản ngoài phạm vi thanh toán, nếu có.



