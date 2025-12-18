Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng gây lo ngại an toàn giao thông giờ cao điểm

Gia Bách
Gia Bách
18/12/2025 20:26 GMT+7

Việc thi công mở rộng, sửa chữa cầu Huỳnh Thúc Kháng (Cà Mau), tuyến giao thông độc đạo qua khu vực Bệnh viện đa khoa Cà Mau, khiến người dân bức xúc khi một số hạng mục chưa đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm.

Những ngày qua, người dân lưu thông qua cầu Huỳnh Thúc Kháng (nối P.Tân Thành và P.Hòa Thành, Cà Mau) phản ánh tình trạng thi công thiếu rào chắn, dây giăng ở một số thời điểm, trong khi nhiều khe co giãn tạo thành hố sâu chưa được lấp kịp thời. 

Đáng lo hơn khi có vị trí thanh sắt nhô lên mặt cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Thực tế, trong quá trình thi công đã xảy ra một số vụ va quẹt giao thông, chủ yếu vào khung giờ cao điểm mật độ phương tiện tăng cao.

Cà Mau:Thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng gây lo ngại an toàn giao thông giờ cao điểm- Ảnh 1.

Một fanpage đăng tải cảnh báo mất an toàn khi đi qua cầu Huỳnh Thúc Kháng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đại diện Sở Xây dựng Cà Mau, cầu Huỳnh Thúc Kháng trước đây có bề rộng mặt cầu 7 m, hiện được thi công mở rộng thêm mỗi bên 1 m, nâng tổng bề rộng mặt cầu lên 10,8 m. Song song đó, công trình còn thực hiện thay khe co giãn, thảm nhựa mặt cầu, sửa chữa trụ cầu và duy tu một số hạng mục liên quan. Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, liên doanh  2 nhà thầu triển khai thi công.

Cà Mau:Thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng gây lo ngại an toàn giao thông giờ cao điểm- Ảnh 2.

Một điểm khe co giãn trên cầu có cây sắt lòi lên như bẫy người tham gia giao thông

ẢNH: C.T.V.

Trước phản ánh của người dân, ngày 18.12, ông Trương Văn Đỉnh, Giám đốc Trung tâm bảo trì công trình giao thông và đăng kiểm phương tiện thủy (thuộc Sở Xây Dựng), lý giải cầu Huỳnh Thúc Kháng nằm trên tuyến đường độc đạo kết nối nhiều địa phương, đồng thời là trục giao thông qua Bệnh viện đa khoa Cà Mau và khu vực đang thi công Bệnh viện 1.200 giường. Do đó, lưu lượng phương tiện qua cầu luôn ở mức cao, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Cà Mau:Thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng gây lo ngại an toàn giao thông giờ cao điểm- Ảnh 3.

Một vụ tai nạn xảy ra trên cầu Huỳnh Thúc Kháng vào chiều 17.12

ẢNH: C.T.V.

"Trong quá trình thi công, chúng tôi đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, căng dây. Tuy nhiên, do đặc thù thi công trên cầu, phạm vi rào chắn hẹp, ban đêm một số đoạn rào chắn, dây giăng có thể bị xê dịch, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Những vấn đề này đơn vị đã nắm và đang khắc phục", ông Đỉnh thông tin thêm.

Cà Mau:Thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng gây lo ngại an toàn giao thông giờ cao điểm- Ảnh 4.

Công nhân đang thi công sửa chữa nâng cấp cầu Huỳnh Thúc Kháng

ẢNH: G.B.

Đối với phản ánh về các thanh sắt tại khe co giãn bị lồi lên mặt cầu, ông Đỉnh cho biết, các vị trí này ban đầu được bọc ống nhựa huỳnh quang để phát sáng, cảnh báo người đi đường. Tuy nhiên, trong thời gian không có công nhân thi công, một số ống nhựa đã bị người thu mua phế liệu lấy mất. Quá trình tháo gỡ làm cong thanh sắt, khiến sắt nhô lên mặt đường. Khi phát hiện sự việc, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục.

Theo đại diện đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu thi công đang tăng cường bảo vệ công trình, đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31.12.2025, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Công trình thi công kéo dài, ảnh hưởng người dân

Công trình thi công kéo dài, ảnh hưởng người dân

Mỗi lần đi qua khu vực thi công cải tạo môi trường tuyến Kênh Tham Lương - Rạch Nước Lên, đoạn tại gầm cầu Bình Thuận, hướng từ đường Cây Cám qua đường Lê Đức Anh, P.Bình Tân và P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B và P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), nhiều người rất e ngại vì tình trạng thi công kéo dài, gây khó khăn cho lưu thông.

