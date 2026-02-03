Cà Mau: Thiếu tiền thưởng viên chức vì phải lấy quỹ khắc phục sai phạm cựu giám đốc

Ngày 3.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi Sở Nội vụ tỉnh về việc đơn vị không còn đủ nguồn kinh phí chi tiền thưởng cho viên chức do phải sử dụng quỹ cơ quan để khắc phục sai phạm liên quan cựu giám đốc Trần Quốc Việt.

Theo tờ trình, Trung tâm lưu trữ lịch sử đã triển khai thực hiện Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đầy đủ quy chế, hồ sơ chi theo quy định, với tổng kinh phí dự kiến 259 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đối chiếu nguồn quỹ hiện có, đơn vị chỉ còn khoảng 50 triệu đồng, không đủ chi trả tiền thưởng theo kế hoạch.

Cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử viết cam kết lấy tiền chế độ nghỉ việc hoàn trả cho quỹ trung tâm ẢNH: G.B

Quỹ cơ quan "gánh" sai phạm cá nhân

Lý giải rõ hơn, Trung tâm lưu trữ lịch sử cho biết, trong thời gian ông Trần Quốc Việt giữ chức giám đốc, đã chỉ đạo lấy số tiền hơn 704 triệu đồng của đơn vị để khắc phục theo Kết luận thanh tra số 32/KL-TT ngày 29.12.2023 của Thanh tra tỉnh Cà Mau, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công và các nguồn tài chính tại trung tâm.

Việc lấy tiền từ quỹ cơ quan để xử lý sai phạm nói trên đã dẫn đến hệ quả dây chuyền trong thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023. Theo Thông báo số 429/TB-STC ngày 25.6.2023 của Sở Tài chính, hơn 264 triệu đồng từ các nguồn quỹ đã trích lập nhưng chưa sử dụng bị giảm trừ, gồm quỹ cải cách tiền lương hơn 234 triệu đồng và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hơn 29 triệu đồng. Ngoài ra, số tiền còn lại hơn 440 triệu đồng được giảm trừ vào quỹ bổ sung thu nhập.

Do đó, để đảm bảo nguồn chi tiền thưởng cho viên chức, ban giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử đề nghị ông Trần Quốc Việt có trách nhiệm khắc phục trước mắt số tiền hơn 440 triệu đồng, theo Thông báo số 429/TB-STC ngày 25.6.2023 của Sở Tài chính trước ngày 12.1.2026. Tuy nhiên được biết, đến thời điểm hiện tại, ông Việt mới hoàn trả được 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 26.8.2025, ông Trần Quốc Việt đã có cam kết sẽ sử dụng tiền nghỉ việc để hoàn trả số tiền phải khắc phục, trong bối cảnh vụ án chưa được đưa ra xét xử.

Theo Trung tâm lưu trữ lịch sử, việc thiếu quỹ là do giám đốc trung tâm trước đây sử dụng chưa đúng quy định, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công nhân viên trung tâm.

Để tìm hiểu thêm vụ việc, trong 2 ngày (ngày 2 và 3.2), PV Thanh Niên nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Sở Nội vụ Cà Mau (cơ quan chủ quản Trung tâm lưu trữ lịch sử) nhưng đều không liên lạc được.