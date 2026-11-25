Ngày 25.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau xác định kết quả cuộc thi "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026" trong khuôn khổ Festival tôm Cà Mau lần thứ 2, nhằm tôn vinh đặc sản địa phương và quảng bá thương hiệu tôm vùng cực Nam.

Theo đó, con tôm sú đoạt giải nhất cân nặng 380,9 gram, dài 34,3 cm của ông Từ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Chí Toàn - đơn vị chuyên mua bán tôm bố mẹ tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Con tôm sú nặng 380,9 gram, dài 34,3 cm đoạt giải nhất cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” ẢNH: G.B

Giải nhì trị giá 10 triệu đồng thuộc về Công ty TNHH Giống thủy sản Dương Hùng Cà Mau, với con tôm nặng 362,9 gram, dài 33,4 cm.

Công ty cổ phần Giống thủy sản Sú Chân Đỏ (xã Đất Mới) đoạt giải ba trị giá 5 triệu đồng, với con tôm sú nặng 354,1 gram, dài 31,6 cm.

Giải màu sắc ấn tượng đẹp nhất trị giá 5 triệu đồng thuộc về Công ty Giống thủy sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới), với con tôm nặng 281,1 gram, dài 29,5 cm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Toàn cho biết ghe biển của công ty dùng lưới chuyên dụng đánh bắt tôm sú bố mẹ ngoài khơi để cung cấp cho các trại giống. Tôm nhỏ hơn, cỡ 5 - 10 con/kg, được bán sống cho nhà hàng.

Mỗi năm, ghe của ông đánh bắt hàng ngàn con tôm sú bố mẹ nặng 200 - 400 gram. Thỉnh thoảng ghe cũng bắt được con hơn 600 gram. Theo ông Toàn, tôm cỡ này đã già, khả năng sinh sản kém nên các trại giống ít chuộng.

Con tôm sú nặng 362,9 gram, dài 33,4 cm của Công ty TNHH Giống thủy sản Dương Hùng Cà Mau đoạt giải nhì ẢNH: G.B

Một con tôm bố mẹ đẹp được trại giống mua khoảng 5 triệu đồng, con chất lượng tốt có thể đạt 10 triệu đồng. Mỗi lần đẻ, một con tôm mẹ có thể cho ra khoảng 1 triệu con tôm giống. Tùy cách chăm sóc, tôm mẹ có thể sinh sản 3 - 4 lần, rồi được loại bỏ.

Ông Toàn cho rằng, tôm sú trong các vuông nuôi ở Cà Mau khó đạt trọng lượng như tôm ngoài biển vì còn non và sống trong nước lợ. Tôm từ vuông theo dòng nước ra sông rồi ra biển cần ít nhất 2 năm để thích nghi, sinh trưởng trước khi có thể trở thành tôm bố mẹ và sinh sản tự nhiên.

Con tôm sú đoạt giải màu sắc ấn tượng đẹp nhất ẢNH: G.B

Cà Mau hiện có khoảng 420.000 ha nuôi tôm nước lợ. Trong đó có 384.500 ha nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, khoảng 22.000 ha nuôi thâm canh và 11.500 ha nuôi siêu thâm canh. Tôm sú từ lâu là loài nuôi chủ lực, góp phần tạo nên thương hiệu thủy sản và ẩm thực đặc trưng của địa phương.