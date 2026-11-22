Ngày 22.11, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết sở này phát động cuộc thi tìm kiếm "Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026", dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân đang sở hữu tôm sú trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026. Ban tổ chức khuyến khích mỗi xã, phường đề cử ít nhất một tổ chức hoặc cá nhân tham gia.

Cà Mau tìm con tôm sú nặng nhất năm 2026 ẢNH: G.B

Tôm sú dự thi được tiếp nhận từ ngày 21.11 đến 10 giờ ngày 25.11, tại số 20A Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Hoạt động cân, đo chính thức diễn ra lúc 9 giờ ngày 25.11, tại khu trưng bày thương mại ngành tôm, Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Không chỉ tìm con tôm sú có trọng lượng lớn nhất, cuộc thi còn nhằm tôn vinh đặc sản địa phương, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường trong nước, quốc tế.

Cà Mau hiện dẫn đầu cả nước về diện tích nuôi tôm nước lợ, với khoảng 418.000 ha. Trong đó, nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến chiếm 384.500 ha, thâm canh 22.000 ha và siêu thâm canh 11.500 ha.

Tôm sú từ lâu là đối tượng nuôi chủ lực của địa phương nhờ giá cả ổn định, thịt thơm ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Đây cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc.

Màn thi bịt mắt bắt tôm thu hút đông đảo người dân đứng xem, cổ vũ ẢNH: G.B

Bên cạnh cuộc thi tìm con tôm sú nặng nhất, từ ngày 21 - 24.11, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động vui chơi gắn với con tôm như bắt tôm trong bể nhanh nhất, câu tôm càng xanh, xếp mô hình con tôm Cà Mau, biểu diễn hóa trang tôm vui và phân loại tôm nhanh.