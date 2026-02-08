Làng bánh phồng tôm ở Cà Mau đỏ lửa cận tết, đơn hàng tăng 30%

Tháng chạp vào mùa cao điểm sản xuất bánh phồng tôm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại làng nghề bánh phồng tôm Năm Căn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Tại ấp Xóm Lớn, xã Năm Căn, gia đình bà Dương Thị Quyết, chủ cơ sở bánh phồng Ngọc Hân, gần như không có ngày nghỉ khi liên tục cho ra lò những mẻ bánh phục vụ thị trường tết.

ẢNH: G.B

Bà Quyết kể, người dân địa phương hầu như ai cũng biết làm bánh phồng tôm. Từ lâu, cứ đến tháng chạp, mỗi gia đình lại làm bánh để ăn tết, biếu tặng người thân. Hương vị thơm ngon từ nguồn tôm địa phương nên nhiều người đặt mua và từ nhu cầu đó, làng nghề dần hình thành rồi phát triển.

Gia đình bà gắn bó với nghề nhiều năm. Đến năm 2019, bà đăng ký thương hiệu, đầu tư sản xuất bài bản hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngày thường, cơ sở chỉ làm khoảng 30 kg bánh, thậm chí có ngày nghỉ tùy thời tiết, nhưng vào mùa tết, sản lượng tăng vọt lên 100 kg mỗi ngày.

Hương vị từ nguồn tôm địa phương thu hút nhiều khách hàng đặt mua ẢNH: G.B

Theo bà Quyết, 2 tháng trước tết là thời điểm hút hàng nhất. Giá bán ổn định, khách đặt theo yêu cầu, tỷ lệ tôm càng cao thì giá càng tăng. Thu nhập từ nghề giúp gia đình có cái tết đủ đầy và ổn định cuộc sống.

Từ bếp lò gia đình đến dây chuyền xuất khẩu

Sức hút của bánh phồng tôm Năm Căn không phải ngẫu nhiên. Ông Mai Sáu, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất bánh phồng tôm Vĩnh Hòa Phát, cho biết lợi thế lớn nhất của địa phương là nguồn tôm đất thiên nhiên dồi dào, khai thác quanh năm. Khi kết hợp với quy trình sản xuất quy mô và bí quyết riêng của từng hộ, sản phẩm luôn giữ được hương vị đặc trưng khó nơi nào có được.

Mỗi ngày, doanh nghiệp sản xuất bánh phồng tôm Vĩnh Hòa Phát có thể sản xuất hơn 1 tấn bánh phồng tôm

ẢNHL G.B

Để đáp ứng các đơn hàng lớn dịp tết 2026, cơ sở của ông phải tăng ca, vận hành liên tục. Mỗi ngày, doanh nghiệp có thể sản xuất hơn 1 tấn bánh phồng tôm theo quy trình khép kín, thân thiện môi trường.

Doanh nghiệp xác định chất lượng là yếu tố then chốt, bởi sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu. Từ năm 2019, bánh phồng tôm đã xuất khẩu chính ngạch sang Đài Loan và Trung Quốc; một số thị trường khác được tiếp cận theo hình thức ghép công với số lượng còn hạn chế.

Việc tăng sản lượng không chỉ giúp đảm bảo tiến độ giao hàng, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương trong giai đoạn cao điểm.

Thị trường tết tăng mạnh, đơn hàng phủ khắp đô thị lớn

Theo ông Nguyễn Hoàng Duy, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Năm Căn, toàn xã hiện có 28 cơ sở sản xuất bánh phồng truyền thống, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động. Tổng sản lượng hằng năm đạt gần 1.000 tấn, trong đó bánh phồng tôm chiếm khoảng 70%.

Mùa tết là dịp cao điểm sản xuất và khẳng định vị thế đặc sản Cà Mau ẢNH: G.B

Cận tết, thị trường tiêu thụ trở nên sôi động rõ rệt. Sản lượng dịp này tăng khoảng 25 - 30% so với cùng kỳ. Nhiều cơ sở đã ký hợp đồng cung ứng cho các đầu mối tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh phía Nam. Giá bán giữ ổn định, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sự kết hợp giữa những hộ làm nghề lâu năm, doanh nghiệp sản xuất quy mô và sự hỗ trợ của chính quyền đang tạo nên sức bật cho làng nghề bánh phồng tôm Năm Căn. Mùa tết không chỉ là cao điểm sản xuất mà còn là thời điểm khẳng định vị thế của một đặc sản mang đậm hương vị Cà Mau trên thị trường trong nước và xuất khẩu.