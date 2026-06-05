Cà Mau trồng cây gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc và đánh giá hiệu quả

Sáng 5.6, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; đồng thời phát động phong trào thi đua trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa và tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi (trái) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đại diện ký kết phối hợp triển khai phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường ẢNH: G.B

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết Cà Mau có nhiều lợi thế với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm đặc trưng và 310 km bờ biển dài nhất cả nước.

Tuy nhiên, địa phương cũng đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm nhập mặn, cùng những hạn chế trong công tác thu gom, xử lý rác thải và chăm sóc cây xanh sau trồng.

Nhấn mạnh trồng cây chỉ là bước khởi đầu, ông Lê Văn Sử yêu cầu phong trào phải thực hiện theo phương châm "Trồng cây - giao quản lý - chăm sóc - kiểm tra - đánh giá kết quả", trong đó mỗi tuyến đường có đơn vị phụ trách, mỗi khu dân cư có tổ tự quản môi trường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử trao quà cho người dân tham gia chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy quà" tại lễ mít tinh ẢNH: G.B

Tại buổi lễ, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ phát động, các xã, phường trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai trồng, chăm sóc cây xanh tại địa phương.