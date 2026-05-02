Cà Mau trùng tu cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng

Ngày 2.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng tu sửa chữa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng, xã Châu Thới, với tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Theo quyết định, mục tiêu của dự án là trùng tu để khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích do tác động của thời gian, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và biến đổi khí hậu; đồng thời giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt này.

Quy mô trùng tu tập trung vào việc xây dựng hệ thống hào rãnh ngăn nước, tiêu thoát nước quanh khu vực tháp cổ và toàn bộ khuôn viên; triển khai các biện pháp chống xâm thực tự nhiên trên nền di tích; đồng thời xây dựng công trình nhà bao che toàn bộ khu vực tháp cổ với kết cấu bền vững, phù hợp cảnh quan.

Dự án được xếp vào nhóm C, do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thông tin, số liệu và sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình phê duyệt...

Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 18.7.2024. Đây là công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và khảo cổ học.