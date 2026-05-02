Văn hóa

Cà Mau trùng tu cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng

Gia Bách
02/05/2026 17:01 GMT+7

Tỉnh Cà Mau quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trùng tu sửa chữa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng với chi phí hơn 14,4 tỉ đồng.

Ngày 2.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng tu sửa chữa cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng, xã Châu Thới, với tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Cà Mau trùng tu cấp thiết di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng- Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Vĩnh Hưng

ẢNH: CTV

Theo quyết định, mục tiêu của dự án là trùng tu để khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích do tác động của thời gian, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và biến đổi khí hậu; đồng thời giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt này.

Quy mô trùng tu tập trung vào việc xây dựng hệ thống hào rãnh ngăn nước, tiêu thoát nước quanh khu vực tháp cổ và toàn bộ khuôn viên; triển khai các biện pháp chống xâm thực tự nhiên trên nền di tích; đồng thời xây dựng công trình nhà bao che toàn bộ khu vực tháp cổ với kết cấu bền vững, phù hợp cảnh quan.

Dự án được xếp vào nhóm C, do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thông tin, số liệu và sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình phê duyệt...

Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 18.7.2024. Đây là công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và khảo cổ học.

Tin liên quan

Cần khảo cổ quy mô lớn để trùng tu tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á

Cụm tháp Dương Long - tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á, đang bị hư hại nghiêm trọng và giới chuyên gia cảnh báo cần sớm tiến hành khảo cổ để làm cơ sở khoa học cho công tác trùng tu, bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này.

Khám phá thêm chủ đề

khảo cổ trùng tu di tích khảo cổ Vĩnh Hưng cà mau
Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
