Cà Mau: Truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 2

Ngày 30.12, Viện KSND tỉnh Cà Mau hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty AIC); Trần Mạnh Hà (54 tuổi, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty AIC), cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đặng Xuân Minh (48 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá BTC VALUE) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Huỳnh Bá Phúc (64 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình); Ngũ Thế Nghĩa (41 tuổi, cựu Trưởng phòng quản lý dự án, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình) và Nguyễn Hữu Khoa (48 tuổi, cựu nhân viên thời vụ của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình) cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng truy tố, năm 2017 - 2018, Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc, đã sử dụng một số pháp nhân trong hệ sinh thái, như: Công ty CP Mopha, Công ty CP Tri thức và Công nghệ cao Quốc tế và các công ty có quan hệ phụ thuộc làm "quân xanh" cho Công ty AIC thực hiện, hoàn tất hồ sơ, có hành vi gian lận, thông thầu, làm trái quy định về đấu thầu giúp cho Công ty AIC trúng thầu mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (gói thầu số 27), với tổng trị giá gói thầu hơn 53 tỉ đồng, đã gây thiệt hại cho Sở Y tế Bạc Liêu cũ số tiền hơn 28,9 tỉ đồng.

Cáo trạng quy kết, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, điều hành Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái nhằm thực hiện hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng nhiều gói thầu trên địa bàn cả nước. Đối với gói thầu số 27, do Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho bị can Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty AIC thực hiện quá trình tham gia đấu thầu gói thầu số 27.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sử dụng 3 công ty trong hệ sinh thái để báo giá trang thiết bị gói thầu số 27, gồm Công ty Mopha tham gia dự thầu với nhiều tiêu chí không đạt để bị loại thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, là hành vi thông thầu vi phạm Điểm b khoản 3 Điều 89 Luật đấu thầu năm 2013.

Ngoài ra, để đạt tiêu chí trong hồ sơ dự thầu, Công ty AIC đã sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, không phải do Công ty Kiểm toán KTV ban hành, là hành vi gian lận vi phạm Điểm c khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu năm 2013. Từ đó, Công ty AIC đã trúng thầu gói thầu số 27, với giá trị hơn 53 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 28,9 tỉ đồng.

Do bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, ngày 18.12.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã; đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Được biết đây là vụ án thứ 2, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố. Trước đó, Viện KSND tỉnh này truy tố bị can Nhàn cùng 6 đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu cũ. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm bị cáo buộc gian lận để trúng thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,4 tỉ đồng.