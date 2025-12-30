Truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ thứ 7

Viện KSND tỉnh Cà Mau ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Cà Mau, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ quốc tế - Công ty AIC) cùng 6 bị can khác về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở NN-MT tỉnh Cà Mau).

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế ẢNH: TƯ LIỆU

6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu), Bùi Thị Kim Em (cựu kế toán trưởng Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu), Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á), Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á).

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trên cả nước, nhằm thực hiện các hành vi gian lận và không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, giúp Công ty AIC trúng thầu.

Trong đó, để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ) do Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, bà Nhàn đã ủy quyền cho bị can Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh” nâng khống các bảng báo giá. Đồng thời cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái AIC. Sau đó, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn trên, Công ty AIC đã trúng thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng.

Đối với nhóm bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ tại Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu, cáo trạng thể hiện, với cương vị là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, bị can Phạm Quốc Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục của dự án theo hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, không bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong đấu thầu.