Nộp 66 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đề nghị tình tiết giảm nhẹ đặc biệt

Nguyễn Thị Thanh Nhàn phạm tội có tổ chức, nhân thân xấu

Chiều 10.12.2025, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại.

Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa Ảnh: THẢO NHÂN

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC kiêm phụ trách mảng giáo dục), VKS đề nghị buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với 134 gói thầu với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nhàn.

Cạnh đó, các bị cáo từng là cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM bị cáo buộc có nhiều sai phạm, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 142 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Hồng Sơn (là cựu Giám đốc Sở GD-ĐT) phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại trong vụ án.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Thúy Nga… bị xác định có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như có thành tích tốt trong công tác, từng được tặng bằng khen, giấy khen có nhiều đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, Nhàn đã nộp lại 66 tỉ đồng, bị cáo Lê Hồng Sơn nộp 1 tỉ đồng và bị cáo Lê Hoài Nam (là cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT) đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Gia đình bị cáo Nhàn cũng có đơn xin khắc phục toàn bộ thiệt hại, được xem xét là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhàn mức án 8 - 9 năm tù, tổng hợp hình phạt với các vụ án trước, buộc bị cáo Nhàn phải chịu hình phạt 30 năm tù.

Cùng tội danh, các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

"Ma trận" thông thầu tinh vi của AIC

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM cho thấy một "ma trận" thao túng đấu thầu tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Với vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo sử dụng hệ sinh thái các công ty "sân sau" và đối tác để dàn xếp, thông thầu, nhằm độc chiếm thị trường cung cấp thiết bị giáo dục, y tế và môi trường tại TP.HCM.

Cụ thể, Viện KSND TP.HCM cáo buộc từ năm 2011 - 2017, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường với tổng giá trị hơn 686 tỉ đồng. Trong đó, 131 gói thầu giáo dục bị "thổi" giá, gây thiệt hại ngân sách hơn 142 tỉ đồng; 40 gói thầu lĩnh vực y tế gây thiệt hại ngân sách khoảng 3 tỉ đồng. Để trúng thầu, Công ty AIC có sự tiếp tay của cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cùng nhiều cán bộ thuộc Phòng GD-ĐT quận 5 (cũ).

Các bị cáo trong vụ án Ảnh: THẢO NHÂN

Cáo trạng xác định, hành vi phạm tội được thực hiện một cách có tổ chức, với sự tham gia của nhiều cá nhân chủ chốt cả ở Công ty AIC lẫn các cơ quan nhà nước. Các bị cáo đã thông đồng, làm trái quy định về đấu thầu, biến các công ty "quân xanh" thành công cụ để hợp thức hóa hồ sơ. Trong đó, Công ty Mopha, Công ty Tư vấn công nghệ cao, và Công ty Thiết bị y tế và Môi trường... được xác định là các công ty phụ thuộc, đóng vai trò "quân xanh" để Công ty AIC dễ dàng trúng thầu.

Ngay từ giai đoạn điều tra, bị cáo Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế. Trong tất cả các vụ án trước, bị cáo Nhàn đều bị xét xử vắng mặt.