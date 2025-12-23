Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ thứ 7

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ quốc tế - Công ty AIC) cùng 6 bị can khác phạm tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở NN-MT tỉnh Cà Mau).

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, và bị tuyên 30 năm tù trong 6 vụ sai phạm ẢNH: TƯ LIỆU

Bị can Nhàn hiện bỏ trốn, đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi bị can Nhàn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng; hợp tác điều tra để đảm bảo quyền tự bào chữa.

6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đang bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu), Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu), Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á), Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á).

Thông thầu, gây thiệt hại hơn 13,3 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo các cá nhân được giao nhiệm vụ, quyền hạn tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Trong đó, để thực hiện gói thầu 04 - cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án xây dựng 03 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngày 30.12.2017, bà Nhàn ủy quyền và phân công bị can Trần Mạnh Hà sử dụng các pháp nhân trong hệ sinh thái của Công ty AIC (Công ty ECTC, GTC) ký các bảng báo giá thiết bị quan trắc.

Đồng thời phân công Lê Thị Linh Nhung cung cấp danh mục, tư vấn thông tin quan trắc cho chủ đầu tư là Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu.

Hồ sơ dự thầu của Công ty AIC sẽ được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, chuyển vào Văn phòng đại diện phía nam cho Lê Thị Linh Nhung nộp cho Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, trong quá trình mua hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu gói thầu số 04, Nhung có mối quan hệ với các cá nhân tham gia đấu thầu gói thầu số 04 để nắm thông tin; báo cáo tài chính 2014, 2015 của Công ty AIC trong hồ sơ dự thầu được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc.

Bằng thủ đoạn trên, Công ty AIC đã trúng gói thầu số 04 trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13,3 tỉ đồng.

Chủ đầu tư lấy thông số, bảng giá từ AIC để đấu thầu

Để Công ty AIC trúng gói thầu số 04, bị can Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu) và các cá nhân của AIC phụ trách tham gia dự án, đã tạo mối quan hệ với nhau.

Qua đó 2 bên thống nhất lấy danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật, bảng giá các thiết bị quan trắc từ AIC để chủ đầu tư thực hiện các bước đấu thầu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn cho AIC tham gia khảo sát các địa điểm đặt quan trắc trước khi trình xin chủ trương lập dự án và thông báo mời thầu. Từ đó, không đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định.

Chủ đầu tư cũng để Công ty AIC soạn thảo hợp đồng, biên bản của các gói thầu… tạo điều kiện AIC trúng thầu.

Tương tự, công tác thẩm định giá thiết bị quan trắc, Công ty thẩm định giá Đông Nam Á không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, định giá gói thầu cao hơn nhiều lần với giá trị thực tế, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao, gây thiệt hại cho Nhà nước.