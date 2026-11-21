Ngày 21.11, tại Cà Mau diễn ra lễ khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2026, để tuyển dụng lao động. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, địa phương có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 59.700 người, đạt 101% kế hoạch ẢNH: G.B

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 59.700 người, đạt 101% kế hoạch; trong đó, hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 172% chỉ tiêu.

"Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của nhân dân", ông Nhứt nói.

Diễn ra từ ngày 21 - 23.11, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ 2 có nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 người tại 40 vị trí việc làm thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2026

ẢNH: G.B

Đây là cơ hội để người lao động trực tiếp tiếp cận doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của thị trường, tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực và có thu nhập ổn định.

Để ngày hội việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Minh Nhứt đề nghị các doanh nghiệp chủ động giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động, công khai điều kiện làm việc, thu nhập và các chế độ dành cho người lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cũng khuyến khích người lao động, đoàn viên, thanh niên mạnh dạn tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động và lựa chọn công việc phù hợp.