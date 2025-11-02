Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau ứng phó cao điểm triều cường, vận hành hơn 300 cống đập ven biển

Gia Bách
02/11/2025 20:12 GMT+7

Trước nguy cơ triều cường vượt báo động 3 từ ngày 6 đến 8.11, hàng trăm cống đập ở Cà Mau đã được kích hoạt để ngăn nước biển dâng, bảo vệ vùng trũng và giảm thiệt hại cho người dân.

Ngày 2.11, tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã vận hành hơn 300 cống đập ven biển, ven sông để chủ động ứng phó với đợt triều cường dự báo đạt đỉnh trong các ngày 6 đến 8.11.

Theo đó, toàn bộ các cống phía đê biển phía đông, cống dọc tuyến quốc lộ 1 và nhiều cống nội đồng đã được đóng để ngăn nước biển dâng sâu vào nội ô. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau chỉ đạo lực lượng bơm tiêu úng liên tục tại các khu vực đê bao khép kín nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt.

Cà Mau ứng phó cao điểm triều cường, vận hành hơn 300 cống đập ven biển - Ảnh 1.

Cà Mau vận hành hơn 300 cống đập ven biển ứng phó cao điểm triều cường

ẢNH: G.B

Lực lượng trực vận hành công trình được yêu cầu ứng trực 24/24, đặc biệt trong những khung giờ nước dâng cao (khoảng 1 giờ 30, 9 giờ 30, 11 giờ 30, 14 giờ 30 và 17 giờ mỗi ngày). Cùng lúc, các đơn vị chức năng được giao phối hợp với chính quyền cơ sở theo dõi sát tình hình, chủ động bơm tiêu thoát nước và hỗ trợ các hộ dân vùng trũng, thấp khi cần thiết.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, kỳ triều cường này có biên độ từ 3 - 4,3 m, đỉnh triều tại trạm Gành Hào có thể vượt báo động 3 từ 20 - 35 cm. Đây được xem là một trong những đợt triều cường mạnh nhất năm nay. Cường độ triều cường lớn, dòng chảy xiết có thể gây xói lở đất ở ven sông, vùng xung yếu hoặc ngoài đê bao, đặc biệt khu vực ven biển phía đông.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi bản tin dự báo triều cường, gia cố bờ bao, kê cao hoặc di chuyển tài sản dễ hư hỏng, tránh ra sông vào thời điểm nước dâng cao, ngắt các thiết bị điện đặt thấp để đảm bảo an toàn.

Hệ thống cống đập của Cà Mau đang hoạt động tối đa công suất vừa là "tuyến phòng thủ" ngăn mặn, vừa là "lá chắn" bảo vệ cho hơn nửa triệu dân vùng hạ Cà Mau trong cao điểm mùa nước nổi, triều cường...

ĐBSCL lũ cao, sắp đón đợt triều cường vượt báo động 3

Mực nước lũ vùng đầu nguồn ĐBSCL vẫn duy trì mức cao, trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục đón đợt triều cường mới vượt báo động 3; thêm vào đó là nguy cơ kết hợp mưa lớn gây ngập nặng nhiều nơi.

Triều cường Thoát nước Đài khí tượng thủy văn cà mau Trạm Gành Hào
